https://ria.ru/20200729/1575095376.html
Онищенко оценил ситуацию с дистанционным обучением
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал не сеять панические настроения из-за... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:59
2020-07-29T11:59
госдума рф
геннадий онищенко
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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госдума рф, геннадий онищенко, образование - общество, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Первый зампред комитета Госдумы
по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко
призвал не сеять панические настроения из-за дистанционного образования – оно никогда не заменит традиционный формат общения ученика и учителя, но не использовать новые технологические возможности нельзя.
"Уже пошли панические настроения: ну как же так, так что нет живого контакта с учителем, это неправильно. Конечно, никто так вопрос не ставит. Традиционное обучение было, и оно незаменимо", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Депутат подчеркнул, что необходимость дистанционного формата показала и пандемия коронавируса.
"Никакой тотальной замены не будет, но дистанционное образование должно быть. Нельзя не использовать открывшиеся технологические возможности - аудио, видеорежим, даже правительство идет сегодня в дистанционном режиме, а детям мы, дескать, не можем… Не надо сеять панические настроения", - добавил депутат.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах цифровой образовательной среды планируется начать с сентября 2020 года.
Позже в Минпросвещения РФ пояснили, что этот эксперимент не предполагает отказа от традиционных уроков в школе, а лишь позволит их дополнить новыми ресурсами.