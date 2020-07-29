Онищенко оценил ситуацию с дистанционным обучением

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал не сеять панические настроения из-за дистанционного образования – оно никогда не заменит традиционный формат общения ученика и учителя, но не использовать новые технологические возможности нельзя.

"Уже пошли панические настроения: ну как же так, так что нет живого контакта с учителем, это неправильно. Конечно, никто так вопрос не ставит. Традиционное обучение было, и оно незаменимо", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Депутат подчеркнул, что необходимость дистанционного формата показала и пандемия коронавируса.

"Никакой тотальной замены не будет, но дистанционное образование должно быть. Нельзя не использовать открывшиеся технологические возможности - аудио, видеорежим, даже правительство идет сегодня в дистанционном режиме, а детям мы, дескать, не можем… Не надо сеять панические настроения", - добавил депутат.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах цифровой образовательной среды планируется начать с сентября 2020 года.