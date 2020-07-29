https://ria.ru/20200729/1575095182.html
Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета
Титры антител у перенесших коронавирус в легкой форме сохраняются лишь несколько месяцев, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор"... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:57
2020-07-29T13:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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https://ria.ru/20200725/1574904864.html
Мятные Лапки
Изготовители Лады Калины тоже могут гадости про Гелик рассказать,чтоб Калину покупали.))))
61
Я В ТАНКЕ
писал ни один раз- ни вакцина нужна, а эффективное лечение, препараты. ну нет вакцины от орви, вернее его части. даже кто от гриппа делают прививку, иногда болеют и не по одному разу.
28
19
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572795841_0:156:3086:1892_1400x0_80_0_0_7e6b5714a33347e5b42f95da78e9b59c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Титры антител у перенесших коронавирус в легкой форме сохраняются лишь несколько месяцев, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор
" Ильназ Иматдинов.
Так ученый ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что к моменту массовой вакцинации человечество уже может приобрести коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл.
"Если бы это в самом деле было так, это было бы хорошо, но, к сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию", — сказал Иматдинов в эфире телеканала "Россия 24
".
По его словам, неизвестно, можно ли заболеть COVID-19 во второй раз.
Ученый также рассказал, что массовая вакцинация может начаться в конце 2020-го или в начале 2021 года. Сейчас в "Векторе" проходят испытания препарата. Противопоказаниями для экспериментальных процедур являются хронические и сердечно-сосудистые заболевания.
При этом вакцину вводят только пятерым участникам испытания, остальные получают плацебо.
"И так как мы не знаем, кого привили, оцениваем, как себя вакцина ведет на первых добровольцах, чтобы затем перейти на следующую стадию на более расширенной выборке", — отметил Иматдинов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.