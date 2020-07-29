Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета

Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19. Архивное фото

Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Титры антител у перенесших коронавирус в легкой форме сохраняются лишь несколько месяцев, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра " Титры антител у перенесших коронавирус в легкой форме сохраняются лишь несколько месяцев, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра " Вектор " Ильназ Иматдинов.

Так ученый ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что к моменту массовой вакцинации человечество уже может приобрести коллективный иммунитет и вакцинация потеряет смысл.

"Если бы это в самом деле было так, это было бы хорошо, но, к сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию", — сказал Иматдинов в эфире телеканала " Россия 24 ".

По его словам, неизвестно, можно ли заболеть COVID-19 во второй раз.

Ученый также рассказал, что массовая вакцинация может начаться в конце 2020-го или в начале 2021 года. Сейчас в "Векторе" проходят испытания препарата. Противопоказаниями для экспериментальных процедур являются хронические и сердечно-сосудистые заболевания.

При этом вакцину вводят только пятерым участникам испытания, остальные получают плацебо.

"И так как мы не знаем, кого привили, оцениваем, как себя вакцина ведет на первых добровольцах, чтобы затем перейти на следующую стадию на более расширенной выборке", — отметил Иматдинов.