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Минобороны Турции ответило на обеспокоенность США из-за С-400
Турция готова устранить обеспокоенность США из-за несовместимости истребителей пятого поколения F-35 и зенитно-ракетных комплексов российского производства... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:10
хулуси акар
с-400 «триумф»
f-35
турция
сша
безопасность
в мире
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353
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хулуси акар, с-400 «триумф», f-35, турция, сша, безопасность, в мире

Минобороны Турции ответило на обеспокоенность США из-за С-400

11:50 29.07.2020 (обновлено: 16:10 29.07.2020)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Турция готова устранить обеспокоенность США из-за несовместимости истребителей пятого поколения F-35 и зенитно-ракетных комплексов российского производства С-400, заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар.
"Отстранение Турции от программы по F-35 привело к рискам, связанным с производством важных компонентов самолетов, графиком производства и стоимостью. Турция — не только клиент, но и партнер программы. Безопасность технологии F-35 важна как для США, так и для Турции. Мы готовы решить любую озабоченность США по поводу совместимости С-400 и F-35 в техническом смысле", — сказал Акар, выступая в онлайн-формате на конференции, проводимой НКО Turkish Heritage Organization в Вашингтоне. Трансляция его выступления велась в твиттере турецкого Минобороны.
Зенитно-ракетный комплекс С-400
28 июля, 20:00Сказано в эфире
Военный политолог: Турция не "прогнулась" перед США в вопросе С-400 Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил Владимиру Путину, что идет работа над поставками Турции второй партии систем ПВО С-400. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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Хулуси АкарС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАБезопасностьВ мире
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