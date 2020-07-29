В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1224

"За сутки сделано 1886 тестов на COVID-19, среди которых были выявлены четыре новых случая заболевания", - сказано в сообщении.

В течение последних суток госпитализирован один пациент с коронавирусом. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.