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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575094778.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1224
Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлено в Латвии за прошедшие сутки, общее число заболевших составило 1224, сообщается на сайте Центра контроля и... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:50
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1224

11:50 29.07.2020
176
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 29 июл – РИА Новости.  Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлено в Латвии за прошедшие сутки, общее число заболевших составило 1224, сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки сделано 1886 тестов на COVID-19, среди которых были выявлены четыре новых случая заболевания", - сказано в сообщении.
В течение последних суток госпитализирован один пациент с коронавирусом. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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