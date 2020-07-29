https://ria.ru/20200729/1575094721.html
Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не понимает истерики по поводу досрочного голосования на выборах в сентябре, призвав партии активнее направлять... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:49
2020-07-29T11:49
элла памфилова
цик рф
политика
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Ирина Шидерова
Граждане России хотят и заслуживают честные выборы, а не размытые во времени и пространстве... И, как позорно прошло голосование по поправкам в Конституцию! Элле Памфиловой должно быть стыдно! Ан нет! Ей так вся эта лживая инсинуация выбора так понравилась, что её не остановить! Многие избиратели выражают памфиловой недоверие, возмущение. Мы за честные выборы однодневные с минимальными рисками фальсификации. И не надо приводить в пример Развитые страны!!!! Сначала подтянитесь к их уровню, а потом берите с них пример.
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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элла памфилова, цик рф, политика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
заявила, что не понимает истерики по поводу досрочного голосования на выборах в сентябре, призвав партии активнее направлять наблюдателей.
Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября.
"Я абсолютно не понимаю информационную истерику, потому что: "Как же так, ужас, ужас, ужас, разрешили голосовать три дня". Развожу руками от удивления. В половине стран Европы проходят выборы досрочно, во всем мире, во многих странах - и не только на протяжении трех дней, и безотносительно пандемии. Традиционно месяцами там проходит досрочное голосование - и никто не делает удивленных лиц, никто не впадает в истерику, никто не выдвигает таких тезисов, что это все специально. <...> Только можно развести руками", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она обратилась к партиям и напомнила, что ЦИК создает "максимально удобные условия", чтобы не было сомнений в достоверности результатов выборов.
"Мы специально нашли выход, чтобы у вас была возможность привлечь максимальное количество наблюдателей и обеспечить на всех стадиях голосования полный контроль с вашей стороны. Идем вам навстречу, не ломитесь в открытую дверь. Готовы помогать, содействовать в обучении, в чем хотите. И не надо прикрывать политическую немощь свою истериками по поводу возможных фальсификаций. Во-первых, есть презумпция невиновности, во-вторых, хотите честных выборов - агитируйте своих сторонников приходить на наблюдение на всех стадиях", - подчеркнула глава ЦИК.