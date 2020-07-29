Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не понимает истерики по поводу досрочного голосования на выборах в сентябре, призвав партии активнее направлять наблюдателей.

Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября.

"Я абсолютно не понимаю информационную истерику, потому что: "Как же так, ужас, ужас, ужас, разрешили голосовать три дня". Развожу руками от удивления. В половине стран Европы проходят выборы досрочно, во всем мире, во многих странах - и не только на протяжении трех дней, и безотносительно пандемии. Традиционно месяцами там проходит досрочное голосование - и никто не делает удивленных лиц, никто не впадает в истерику, никто не выдвигает таких тезисов, что это все специально. <...> Только можно развести руками", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она обратилась к партиям и напомнила, что ЦИК создает "максимально удобные условия", чтобы не было сомнений в достоверности результатов выборов.