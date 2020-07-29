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В Подмосковье отметили снижение смертности от онкологических заболеваний
Почти на 10% снизился показатель смертности от онкологических заболеваний в Московской области за период с января по июнь текущего года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:47
светлана стригункова
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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светлана стригункова , здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье отметили снижение смертности от онкологических заболеваний

11:47 29.07.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти на 10% снизился показатель смертности от онкологических заболеваний в Московской области за период с января по июнь текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Снижение смертности от онкологических заболеваний – одна из задач национального проекта "Здравоохранение" и приоритет в нашей работе. Большое внимание мы уделяем диагностике злокачественных новообразований на ранней стадии, что позволяет своевременно начать лечение. Благодаря этому, по итогам шести месяцев 2020 года смертность от злокачественных новообразований в Подмосковье снизилась на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
По данным пресс-службы, за период с января по июнь текущего года показатель смертности от онкологических заболеваний в регионе стал равен 159,6 случая на 100 тысяч населения, в то время как за аналогичный период прошлого года он составлял 176,7 случая на 100 тысяч населения.
В ведомстве отметили, что в 2019 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в медорганизации региона закупили 192 единицы техники для диагностики и лечения онкологии на общую сумму почти 1,9 миллиарда рублей, в том числе маммографы, рентген-аппараты, флюорографы, аппараты МРТ, видеоэндоскопические стойки.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
13 июля, 11:01
Голикова призвала не допустить роста смертности от онкозаболеваний
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Светлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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