В Подмосковье отметили снижение смертности от онкологических заболеваний

По данным пресс-службы, за период с января по июнь текущего года показатель смертности от онкологических заболеваний в регионе стал равен 159,6 случая на 100 тысяч населения, в то время как за аналогичный период прошлого года он составлял 176,7 случая на 100 тысяч населения.