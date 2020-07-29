https://ria.ru/20200729/1575094591.html
В Красноуральске подростки избили школьницу за оскорбление в соцсети
Группа подростков в свердловском городе Красноуральск избила школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:47
2020-07-29T11:47
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
красноуральск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
https://ria.ru/20200724/1574866766.html
https://ria.ru/20200629/1573611628.html
1
красноуральск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_1030:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_5262d0a5aa518f2bb11cd88bd4244a43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), красноуральск, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости.
Группа подростков в свердловском городе Красноуральск
избила школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
.
Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой подростки бьют школьницу по лицу, она падает на землю, ее пинают ногами и бьют палкой. По словам Горелых, шестиклассницу избивали два мальчика и две девочки, учащиеся 4-7 классов, еще две школьницы снимали происходящее на видео.
"Потерпевшая ранее дружила с этой компанией. В эту же компанию входит еще одна восьмиклассница, которая, по предварительной информации, и была организатором "стрелки". Но она в этой криминальной разборке участие не принимала, поскольку находилась с родителями на даче. Эта девушка узнала, что якобы Анна в соцсетях грубо выразилась в ее адрес, и предложила своим приятелям ее за это наказать", - пояснил собеседник агентства.
По данным полиции, пострадавшая девочка существенных травм не получила, госпитализация ей не потребовалась. На законных представителей участвовавших в конфликте детей были составлены административные протоколы за ненадлежащее воспитание, сами подростки были поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
"В настоящее время сотрудники ОВД Красноуральска планируют направить документы в суд о направлении четырех подростков в качестве наказания в спецучреждение закрытого типа", - добавил Горелых.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК
РФ, следователи по факту инцидента начали проверку.