В Красноуральске подростки избили школьницу за оскорбление в соцсети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Группа подростков в свердловском городе Группа подростков в свердловском городе Красноуральск избила школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой подростки бьют школьницу по лицу, она падает на землю, ее пинают ногами и бьют палкой. По словам Горелых, шестиклассницу избивали два мальчика и две девочки, учащиеся 4-7 классов, еще две школьницы снимали происходящее на видео.

"Потерпевшая ранее дружила с этой компанией. В эту же компанию входит еще одна восьмиклассница, которая, по предварительной информации, и была организатором "стрелки". Но она в этой криминальной разборке участие не принимала, поскольку находилась с родителями на даче. Эта девушка узнала, что якобы Анна в соцсетях грубо выразилась в ее адрес, и предложила своим приятелям ее за это наказать", - пояснил собеседник агентства.

По данным полиции, пострадавшая девочка существенных травм не получила, госпитализация ей не потребовалась. На законных представителей участвовавших в конфликте детей были составлены административные протоколы за ненадлежащее воспитание, сами подростки были поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

"В настоящее время сотрудники ОВД Красноуральска планируют направить документы в суд о направлении четырех подростков в качестве наказания в спецучреждение закрытого типа", - добавил Горелых.