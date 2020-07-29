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В Красноуральске подростки избили школьницу за оскорбление в соцсети
Группа подростков в свердловском городе Красноуральск избила школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:47
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
красноуральск
происшествия
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красноуральск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), красноуральск, происшествия

В Красноуральске подростки избили школьницу за оскорбление в соцсети

11:47 29.07.2020
2173
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Группа подростков в свердловском городе Красноуральск избила школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой подростки бьют школьницу по лицу, она падает на землю, ее пинают ногами и бьют палкой. По словам Горелых, шестиклассницу избивали два мальчика и две девочки, учащиеся 4-7 классов, еще две школьницы снимали происходящее на видео.
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"Потерпевшая ранее дружила с этой компанией. В эту же компанию входит еще одна восьмиклассница, которая, по предварительной информации, и была организатором "стрелки". Но она в этой криминальной разборке участие не принимала, поскольку находилась с родителями на даче. Эта девушка узнала, что якобы Анна в соцсетях грубо выразилась в ее адрес, и предложила своим приятелям ее за это наказать", - пояснил собеседник агентства.
По данным полиции, пострадавшая девочка существенных травм не получила, госпитализация ей не потребовалась. На законных представителей участвовавших в конфликте детей были составлены административные протоколы за ненадлежащее воспитание, сами подростки были поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
"В настоящее время сотрудники ОВД Красноуральска планируют направить документы в суд о направлении четырех подростков в качестве наказания в спецучреждение закрытого типа", - добавил Горелых.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ, следователи по факту инцидента начали проверку.
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Валерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)КрасноуральскПроисшествия
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