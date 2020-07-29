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В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
Двадцать три пациента с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:45
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

11:45 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Двадцать три пациента с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3620 случаев заболевания коронавирусом, скончались 73 человека, в том числе муфтий республики.
"Всего госпитализированы 172 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 72, из них 23 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 24 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3644 человек. Выздоровели 2908 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7956 человек, остаются под наблюдением 402 человека, в том числе 230 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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