В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Двадцать три пациента с Двадцать три пациента с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, четверо из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3620 случаев заболевания коронавирусом, скончались 73 человека, в том числе муфтий республики.

"Всего госпитализированы 172 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 72, из них 23 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в республике выявлено 24 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3644 человек. Выздоровели 2908 человек.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7956 человек, остаются под наблюдением 402 человека, в том числе 230 – в условиях самоизоляции на дому.