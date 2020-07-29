На водоемах возле Норильска установили 197 линий боновых заграждений

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Около 200 линий боновых заграждений общей протяженностью почти 18 километров уже установили специалисты на водоемах вблизи Норильска для сбора разлившихся нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
"Установлено 197 линий боновых заграждений протяженностью 17 километров 747 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в течение прошедших суток на месте аварии было собрано 48 кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работ - 34,05 тысячи.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.