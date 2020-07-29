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На водоемах возле Норильска установили 197 линий боновых заграждений
Около 200 линий боновых заграждений общей протяженностью почти 18 километров уже установили специалисты на водоемах вблизи Норильска для сбора разлившихся... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:43
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

На водоемах возле Норильска установили 197 линий боновых заграждений

11:43 29.07.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Около 200 линий боновых заграждений общей протяженностью почти 18 километров уже установили специалисты на водоемах вблизи Норильска для сбора разлившихся нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
"Установлено 197 линий боновых заграждений протяженностью 17 километров 747 метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в течение прошедших суток на месте аварии было собрано 48 кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работ - 34,05 тысячи.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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