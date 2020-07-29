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Распространение нового коронавируса
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В Индии число заразившихся коронавирусом превысило полтора миллиона
Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Индии за сутки, общее число заразившихся составляет 1 531 669, говорится в данных министерства... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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андхра-прадеш
здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, уттар-прадеш, карнатака, андхра-прадеш, здоровье - общество, индия, в мире

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило полтора миллиона

11:43 29.07.2020
494
© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Индии за сутки, общее число заразившихся составляет 1 531 669, говорится в данных министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 509 447 человек (12 459 новых пациентов за сутки), выздоровели 988 029 человек (35 286 за сутки), умерли 34 193 (768 за сутки).
Больше всего новых заболевших выявлено в штатах Андхра-Прадеш (4826 за сутки), Махараштра (2898), Карнатака (2615), Тамилнад (2177) и Уттар-Прадеш (1730). Лидируют по числу находящихся на лечении людей штаты Махараштра (144 998), Карнатака (64 442) и Тамилнад (57 073).
Как отмечает минздрав Индии, по последним данным, коронавирус победили 64,51% заболевших, находятся на лечении 33,26% больных, скончались 2,23% заразившихся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУттар-ПрадешКарнатакаАндхра-ПрадешЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
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