В Индии число заразившихся коронавирусом превысило полтора миллиона

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 509 447 человек (12 459 новых пациентов за сутки), выздоровели 988 029 человек (35 286 за сутки), умерли 34 193 (768 за сутки).