В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 137

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло со 134 до 137, выздоровели более 3,8 тысячи, сообщает областное правительство.

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 28 июля количество летальных исходов достигло 134.

"Сто тридцать семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4534 случая.

"За сутки выписано 13 человек, а весь период – 3810 заболевших", - информирует облправительство.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.