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Распространение нового коронавируса
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В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 137
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 134 до 137, выздоровели более 3,8 тысячи, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:41
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тверская область, общество

В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 137

11:41 29.07.2020
95
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 134 до 137, выздоровели более 3,8 тысячи, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 28 июля количество летальных исходов достигло 134.
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"Сто тридцать семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4534 случая.
"За сутки выписано 13 человек, а весь период – 3810 заболевших", - информирует облправительство.
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Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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