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Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа
Начало августа порадует москвичей умеренным теплом - днем не более плюс 23 градусов, кратковременные дожди сохранятся, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:41
татьяна позднякова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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татьяна позднякова, погода, москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа

11:41 29.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВДНХ
ВДНХ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Начало августа порадует москвичей умеренным теплом - днем не более плюс 23 градусов, кратковременные дожди сохранятся, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"Август месяц в Москве начнется с температурным режимом, который соответствует климатической норме. Местами кратковременные дожди сохранятся 1 и 2 августа. Температура в ночные часы и в субботу и в воскресенье будет ниже, чем то, что мы наблюдаем сейчас, в Москве 11-13 градусов, по области возможно понижение до 8. Днем в субботу – 21-23, в воскресенье днем плюс 20-22 за счет того, что северный ветер принесет нам более прохладный воздух", - сообщила Позднякова.
Синоптик пояснила, что ночью температура понизится за счет того, что в небе не будет плотных облаков. Кроме того, ночи становятся длиннее и потому холоднее. Также она добавила, что с 1 августа атмосферное давление будет постепенно расти, но все равно ниже нормы на 2-3 единицы.
"Как начнется следующая неделя сказать сложно, потому что модели противоречивы. Показывают умеренную погоду, и она сохранится до средины следующей недели. Особого тепла ждать не приходится, но и холодов не будет. Что касается дождей, то будет день с дождем, день без", - заключила синоптик.
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Татьяна ПоздняковаПогодаМосква
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