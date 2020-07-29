Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа

Синоптик пояснила, что ночью температура понизится за счет того, что в небе не будет плотных облаков. Кроме того, ночи становятся длиннее и потому холоднее. Также она добавила, что с 1 августа атмосферное давление будет постепенно расти, но все равно ниже нормы на 2-3 единицы.