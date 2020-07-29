https://ria.ru/20200729/1575094232.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа
Начало августа порадует москвичей умеренным теплом - днем не более плюс 23 градусов, кратковременные дожди сохранятся, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:41
2020-07-29T11:41
татьяна позднякова
погода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575006478_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_239de20b7dc965c689e81dbd986966a7.jpg
https://ria.ru/20200727/1574955588.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575006478_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_239de20b7dc965c689e81dbd986966a7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575006478_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ec216d1f012ee15f65a26b194abab9fc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575006478_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_062ecdede7318a47d2b6b83c1efd37b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Начало августа порадует москвичей умеренным теплом - днем не более плюс 23 градусов, кратковременные дожди сохранятся, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова
.
"Август месяц в Москве
начнется с температурным режимом, который соответствует климатической норме. Местами кратковременные дожди сохранятся 1 и 2 августа. Температура в ночные часы и в субботу и в воскресенье будет ниже, чем то, что мы наблюдаем сейчас, в Москве 11-13 градусов, по области возможно понижение до 8. Днем в субботу – 21-23, в воскресенье днем плюс 20-22 за счет того, что северный ветер принесет нам более прохладный воздух", - сообщила Позднякова.
Синоптик пояснила, что ночью температура понизится за счет того, что в небе не будет плотных облаков. Кроме того, ночи становятся длиннее и потому холоднее. Также она добавила, что с 1 августа атмосферное давление будет постепенно расти, но все равно ниже нормы на 2-3 единицы.
"Как начнется следующая неделя сказать сложно, потому что модели противоречивы. Показывают умеренную погоду, и она сохранится до средины следующей недели. Особого тепла ждать не приходится, но и холодов не будет. Что касается дождей, то будет день с дождем, день без", - заключила синоптик.