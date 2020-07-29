В Ингушетии похоронили убитого сотрудника Росгвардии

НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Похороны сотрудника Росгвардии, погибшего во вторник в результате нападения неизвестных, прошли в Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.
"Погибшего сотрудника вневедомственной охраны утром в среду похоронили в селении Экажево в Назрановском районе", - сказал собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что погибший – 32-летний Увайс Алиев служил в звании старшего лейтенанта.
Ранее региональное управление Росгвардии сообщило, что сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в автомашине. По данным регионального СУСК, вечером во вторник в 300 метрах от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Назрановском районе неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в 32-летнего сотрудника правоохранительного органа, который скончался на месте. Нападавшие похитили у него табельное оружие и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Поиски преступников результата пока не принесли.