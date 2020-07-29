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В Ингушетии похоронили убитого сотрудника Росгвардии
Похороны сотрудника Росгвардии, погибшего во вторник в результате нападения неизвестных, прошли в Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:40
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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республика ингушетия
назрановский район
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика ингушетия, назрановский район, происшествия

В Ингушетии похоронили убитого сотрудника Росгвардии

11:40 29.07.2020
641
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Похороны сотрудника Росгвардии, погибшего во вторник в результате нападения неизвестных, прошли в Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.
"Погибшего сотрудника вневедомственной охраны утром в среду похоронили в селении Экажево в Назрановском районе", - сказал собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что погибший – 32-летний Увайс Алиев служил в звании старшего лейтенанта.
Ранее региональное управление Росгвардии сообщило, что сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в автомашине. По данным регионального СУСК, вечером во вторник в 300 метрах от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Назрановском районе неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в 32-летнего сотрудника правоохранительного органа, который скончался на месте. Нападавшие похитили у него табельное оружие и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ. Поиски преступников результата пока не принесли.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 09:19
СК привел подробности убийства работника Росгвардии в Ингушетии
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика ИнгушетияНазрановский районПроисшествия
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