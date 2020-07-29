Депутат Госдумы прокомментировал идею внедрения алкозамков для машин

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Внедрение в РФ алкозамков для автомобилей - разумная инициатива, так как ограничительные меры в виде административной и уголовной ответственности не дают желаемого результата, однако следует продумать вопрос предотвращения обхода системы блокировки, считает зампред фракции Внедрение в РФ алкозамков для автомобилей - разумная инициатива, так как ограничительные меры в виде административной и уголовной ответственности не дают желаемого результата, однако следует продумать вопрос предотвращения обхода системы блокировки, считает зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов

Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - и проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины, написала в среду газета " Коммерсант " со ссылкой на протокол совещания в министерстве.

"Это известная практика. Ничего здесь нового Россия не придумывает. Но мы видим, что все ограничительные на законодательном уровне меры ответственности не приводят к желаемому результату. К сожалению, количество пьяных за рулем у нас остается на критическом уровне. Полагаю, что инициатива разумная", - сказал Нилов РИА Новости.

"С другой стороны мы знаем случаи, когда водителей пугают, говоря, что они якобы в нетрезвом виде, начинают психологически оказывать давление и даже используют приборы, которые показывают якобы наличие паров алкоголя, хотя водитель может быть абсолютно трезв. Это делается намеренно для того, чтобы побудить его решить вопрос на месте. Поэтому эти же алкозамки будут защищать водителей от нечистых на руку инспекторов", - отметил парламентарий.

Однако, отметил Нилов, следует продумать вопрос, связанный с точностью работы алкозамка. "Необходимо таким образом все разработать, чтобы не было возможности обойти систему блокировки", - пояснил он.