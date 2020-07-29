В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 44 тысячи

ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше превысило 44 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки положительными оказались тесты 512 человек. Общее количество положительных тестов с начала эпидемии составило 44 416.

По данным минздрава, за сутки от коронавируса скончались 12 человек. Общее число летальных случаев составило 1694.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 687 человек, 66 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 95 453 находятся на карантине, 33 190 выздоровел.

В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.