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Распространение нового коронавируса
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В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 44 тысячи
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 44 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:38
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 44 тысячи

11:38 29.07.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 44 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки положительными оказались тесты 512 человек. Общее количество положительных тестов с начала эпидемии составило 44 416.
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По данным минздрава, за сутки от коронавируса скончались 12 человек. Общее число летальных случаев составило 1694.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 687 человек, 66 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 95 453 находятся на карантине, 33 190 выздоровел.
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В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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