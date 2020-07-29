https://ria.ru/20200729/1575093996.html
В Нижегородской области рассказали о зараженных коронавирусом
Количество жителей Нижегородской области, заразившихся коронавирусом, увеличилось почти до 23,5 тысячи человек, выздоровели более 18,6 тысячи пациентов, или... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:38
2020-07-29T11:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нижегородская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости.
Количество жителей Нижегородской области
, заразившихся коронавирусом, увеличилось почти до 23,5 тысячи человек, выздоровели более 18,6 тысячи пациентов, или 79,5% от общего числа больных, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным на 29 июля, в регионе выявлено еще 154 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом "COVID-19" составляет 23 489 человек.
"При этом 18 674 жителя Нижегородской области, то есть 79,5% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние сутки были выписаны еще 548 человек. В ежедневной сводке по числу выписанных из больниц Нижегородская область занимает третье место среди российских регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 3,3 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,1 тысячи человек лечатся в больницах, 170 человек находятся в обсерваторах.
По данным сайта стопкоронавирус.рф
, число жертв коронавируса в Нижегородской области составляет 377 человек.
Всего с начала пандемии в Нижегородской области 568 899 человек сдали тесты на коронавирус, за последние сутки протестированы 5 550 жителей региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.