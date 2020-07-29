В Нижегородской области рассказали о зараженных коронавирусом

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Количество жителей Количество жителей Нижегородской области , заразившихся коронавирусом, увеличилось почти до 23,5 тысячи человек, выздоровели более 18,6 тысячи пациентов, или 79,5% от общего числа больных, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на 29 июля, в регионе выявлено еще 154 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом "COVID-19" составляет 23 489 человек.

"При этом 18 674 жителя Нижегородской области, то есть 79,5% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние сутки были выписаны еще 548 человек. В ежедневной сводке по числу выписанных из больниц Нижегородская область занимает третье место среди российских регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 3,3 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,1 тысячи человек лечатся в больницах, 170 человек находятся в обсерваторах.

По данным сайта стопкоронавирус.рф , число жертв коронавируса в Нижегородской области составляет 377 человек.

Всего с начала пандемии в Нижегородской области 568 899 человек сдали тесты на коронавирус, за последние сутки протестированы 5 550 жителей региона.