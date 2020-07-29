Британские эксперты оценили влияние кризиса на выставочную индустрию

ЛОНДОН, 29 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Около половины компаний индустрии профессиональных мероприятий и конференций не переживут кризис, вызванный пандемией Около половины компаний индустрии профессиональных мероприятий и конференций не переживут кризис, вызванный пандемией коронавируса , несмотря на активность форумов и встреч в онлайн-формате, при этом личные переговоры, важные при заключении крупных сделок, будет невозможно заменить интернет-встречами, что существенно отразится на бизнесе и экономике, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Индустрия конференций и мероприятий - одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса не только в Великобритании, но и во всем мире. Крупные бизнес-форумы, деловые поездки и встречи, профессиональные выставки и развлекательные мероприятия были полностью отменены в 2020 году во всем мире.

По данным Глобальной ассоциации выставочной индустрии, мировой бизнес профессиональных и отраслевых выставок в 2020 году сократится на 60%. Больше всех пострадают компании в Европе и Северной Америке – спад составит 44%, в Азиатско-тихоокеанском регионе ожидается падение индустрии на 39%, в Центральной и Южной Америке – на 33%, на Ближнем Востоке и Африке – на 31%.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, с ослаблением ограничений различные направления данной отрасли будут открываться поэтапно. Возможно, первыми станут доступны конференции и встречи с ограниченным количеством участников. Однако более масштабные мероприятия с участием нескольких сотен и тысяч делегатов вряд ли возобновят свою деятельность до весны следующего года.

"Выставочный бизнес был одним из первых секторов, который был закрыт, и, вероятно, станет одним из последних, который вновь откроется. Правительство Великобритании предложило открыть проведение конференций и выставок лишь с 1 октября при условии принятия утвержденных мер по охране труда и технике безопасности", - отметил в беседе с РИА Новости ведущий редактор специализированного британского издания Conference&Meetings World Пол Колстон.

По его словам, несмотря на то, что правительство Британии оказывает поддержку бизнесу и гражданам в условиях кризиса COVID-19, выплачивая до 80% заработной платы, если компании продолжат нести убытки, то "они могут никогда не вернуться, и таким образом Великобритания рискует потерять лидирующие позиции в мировой индустрии мероприятий".

Согласно исследованию британского объединения профессионалов индустрии мероприятий Liveforce, около 55% агентств по организации мероприятий в Великобритании через полгода исчерпают свои финансовые запасы, что может привести к их закрытию без поддержки со стороны акционеров или государства. Также обанкротятся мелкие компании, обеспечивающие питание, безопасность и другие услуги на мероприятиях.

Эксперты отмечают, что, несмотря на развитость различных онлайн-форматов, крупные отраслевые выставки и важные деловые переговоры с глазу на глаз невозможно заменить интернет-альтернативой. "К сожалению, виртуальные версии мероприятий совсем не годятся для выставок. Для онлайн-формата хороши чисто информационные события, которые не требуют большого вмешательства со стороны участников, но имитируют прозрачность конференц-среды", - отметил Колстон.