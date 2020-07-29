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Британские эксперты оценили влияние кризиса на выставочную индустрию
Около половины компаний индустрии профессиональных мероприятий и конференций не переживут кризис, вызванный пандемией коронавируса, несмотря на активность... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:46
коронавирус covid-19
великобритания
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коронавирус covid-19, великобритания, экономика

Британские эксперты оценили влияние кризиса на выставочную индустрию

11:36 29.07.2020 (обновлено: 11:46 29.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский финансовый форум 2019 на площадке Центрального выставочного зала "Манеж"
Московский финансовый форум 2019 на площадке Центрального выставочного зала Манеж
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛОНДОН, 29 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Около половины компаний индустрии профессиональных мероприятий и конференций не переживут кризис, вызванный пандемией коронавируса, несмотря на активность форумов и встреч в онлайн-формате, при этом личные переговоры, важные при заключении крупных сделок, будет невозможно заменить интернет-встречами, что существенно отразится на бизнесе и экономике, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Индустрия конференций и мероприятий - одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса не только в Великобритании, но и во всем мире. Крупные бизнес-форумы, деловые поездки и встречи, профессиональные выставки и развлекательные мероприятия были полностью отменены в 2020 году во всем мире.
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По данным Глобальной ассоциации выставочной индустрии, мировой бизнес профессиональных и отраслевых выставок в 2020 году сократится на 60%. Больше всех пострадают компании в Европе и Северной Америке – спад составит 44%, в Азиатско-тихоокеанском регионе ожидается падение индустрии на 39%, в Центральной и Южной Америке – на 33%, на Ближнем Востоке и Африке – на 31%.
По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, с ослаблением ограничений различные направления данной отрасли будут открываться поэтапно. Возможно, первыми станут доступны конференции и встречи с ограниченным количеством участников. Однако более масштабные мероприятия с участием нескольких сотен и тысяч делегатов вряд ли возобновят свою деятельность до весны следующего года.
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"Выставочный бизнес был одним из первых секторов, который был закрыт, и, вероятно, станет одним из последних, который вновь откроется. Правительство Великобритании предложило открыть проведение конференций и выставок лишь с 1 октября при условии принятия утвержденных мер по охране труда и технике безопасности", - отметил в беседе с РИА Новости ведущий редактор специализированного британского издания Conference&Meetings World Пол Колстон.
По его словам, несмотря на то, что правительство Британии оказывает поддержку бизнесу и гражданам в условиях кризиса COVID-19, выплачивая до 80% заработной платы, если компании продолжат нести убытки, то "они могут никогда не вернуться, и таким образом Великобритания рискует потерять лидирующие позиции в мировой индустрии мероприятий".
Согласно исследованию британского объединения профессионалов индустрии мероприятий Liveforce, около 55% агентств по организации мероприятий в Великобритании через полгода исчерпают свои финансовые запасы, что может привести к их закрытию без поддержки со стороны акционеров или государства. Также обанкротятся мелкие компании, обеспечивающие питание, безопасность и другие услуги на мероприятиях.
Эксперты отмечают, что, несмотря на развитость различных онлайн-форматов, крупные отраслевые выставки и важные деловые переговоры с глазу на глаз невозможно заменить интернет-альтернативой. "К сожалению, виртуальные версии мероприятий совсем не годятся для выставок. Для онлайн-формата хороши чисто информационные события, которые не требуют большого вмешательства со стороны участников, но имитируют прозрачность конференц-среды", - отметил Колстон.
"Виртуальное пространство для встреч никогда не сможет в достаточной степени воспроизвести опыт, полученный от участия в живом мероприятии, и не претендует на это. Мы любим общаться с людьми, живые мероприятия предоставляют непревзойденную платформу для общения с потенциальными клиентами и открытия новых технологий. Встречи с единомышленниками, обмен идеями, тенденциями, создание сетей и общение является неотъемлемой частью непрерывного роста одной из самых важных отраслей в мире", - считает глава и основатель британской компании по организации мероприятий Silent Noize Events Дункан Стрейн.
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