Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575093865.html
В центре "Вектор" рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Вакцина вводится только пятерым участникам испытания вакцины от коронавируса, остальные в ходе исследования получают плацебо, рассказал заведующий лабораторией... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_139:622:2674:2048_1400x0_80_0_0_6543429b06a55960c712f0cd1e559003.jpg
https://ria.ru/20200729/1575092912.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_139:622:2674:2048_1400x0_80_0_0_6543429b06a55960c712f0cd1e559003.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_85347acb8f0e30b4f0f3035161994f6d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_482:352:2178:2048_1400x0_80_0_0_bc2710dda28abd20c1d40881508cae77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество

В центре "Вектор" рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19

11:36 29.07.2020 (обновлено: 17:04 29.07.2020)
1205
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
Разработка вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вакцина вводится только пятерым участникам испытания вакцины от коронавируса, остальные в ходе исследования получают плацебо, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.
"Это плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого пятерым заведомо вводится вакцина, а другим вводится плацебо, и тем самым, так как мы не знаем, кого провакцинировали, оцениваем, как себя вакцина ведет на первых добровольцах, чтобы затем перейти на следующую стадию на более расширенной выборке", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Вчера, 11:27Распространение нового коронавируса
В "Векторе" предположили, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Он отметил, что на первой стадии достаточно пятерых человек, в дальнейшем число добровольцев будет расширено до сотни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
2200006
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Общество
Рекомендуем
Геннадий Онищенко
Онищенко раскритиковал употребление слова "волна" в отношении COVID-19
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19
Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Минздрав подготовил восьмую версию рекомендаций по борьбе с коронавирусом
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Раскрыты гонорары Михаила Ефремова в "Современнике"
Школьная ярмарка
Эксперты подсчитали стоимость "набора первоклассника" в России
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Как получить кешбэк за покупку туров по России
Как получить кешбэк за покупку туров по России
Нефтяная насосная станция
"Эра приближается к концу": эксперты обещают большой нефтяной шок
Обстановка стабилизируется – Путин оценил ситуацию с COVID-19 по стране
"Поводов расслабляться нет": Путин оценил ситуацию с коронавирусом
Автопортрет Винсента ван Гога
"Глядя на звезды, мне хочется мечтать". Что вы знаете о Ван Гоге?
Заговор классиков. Языков. Поэт, которому завидовал сам Пушкин
"Заговор классиков". Языков. Поэт, которому завидовал сам Пушкин
Иногда, говорит Ибрагим, дети просят потрогать его железную ногу
"Только не засыпай!" Взрыв, разделивший жизнь на до и после
Тест на коронавирус
В России провели более 27,5 миллиона тестов на коронавирус
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Попова рассказала о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Правда тела». Питание или физические нагрузки: от чего мы худеем?
"Правда тела". Питание или физические нагрузки: от чего мы худеем?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
Лента новостейМолния