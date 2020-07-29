В центре "Вектор" рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19

В "Векторе" предположили, когда начнется производство вакцины от COVID-19

В "Векторе" предположили, когда начнется производство вакцины от COVID-19

Он отметил, что на первой стадии достаточно пятерых человек, в дальнейшем число добровольцев будет расширено до сотни.