В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 226

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с подтвержденной Шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области , общее число летальных случаев в регионе достигло 226, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в области зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 человек. Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8261 человека, выздоровели 6830 пациентов.

"Умерло 226", - говорится в сообщении.

Во вторник сообщалось, что всего в регионе скончались 220 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Подмосковья. Тульская область с населением 1,466 миллиона человек занимает третье место в ЦФО по количеству летальных случаев среди пациентов с коронавирусом после Москвы

С 14 июня в Тульской области ежедневно регистрируются летальные случаи среди пациентов с COVID-19. Между тем региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил отказаться от ежедневного обновления информации о COVID-19 в регионе, сославшись на снижение заболеваемости.