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Распространение нового коронавируса
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В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 226
Шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 226, сообщает РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:35
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РИА Новости
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353
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В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 226

11:35 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 226, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в области зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 человек. Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8261 человека, выздоровели 6830 пациентов.
Темпы распространения и летальность
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"Умерло 226", - говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось, что всего в регионе скончались 220 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Тульская область с населением 1,466 миллиона человек занимает третье место в ЦФО по количеству летальных случаев среди пациентов с коронавирусом после Москвы и Подмосковья.
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С 14 июня в Тульской области ежедневно регистрируются летальные случаи среди пациентов с COVID-19. Между тем региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил отказаться от ежедневного обновления информации о COVID-19 в регионе, сославшись на снижение заболеваемости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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