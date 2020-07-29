Раскрыты гонорары Михаила Ефремова в "Современнике"

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

По данным издания, суммы, предусмотренные в договорах, варьировались от 900 тысяч рублей до 7,7 миллиона рублей.

За одну постановку в Москве и Подмосковье артист зарабатывал сто тысяч рублей. Во время гастролей сумма увеличивалась до 200 тысяч за спектакль. Дополнительно за каждую репетицию Ефремов получал по десять тысяч рублей.

Всего с 2016-го по 2020 год контракты с " Современником " принесли актеру 32,3 миллиона рублей.

Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , умер от полученных травм в больнице. В результате экспертизы было установлено, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.