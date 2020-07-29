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Раскрыты гонорары Михаила Ефремова в "Современнике"
"Комсомольская правда" проанализировала госконтракты, заключенные театром "Современник" с Михаилом Ефремовым. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:54
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
современник (театр)
происшествия
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Почему в нашей стране продолжают считать чужие деньги?? Мувитон во многих странах мира, но не у нас!! Плохо мало получать и не стыдно много получать!!! Откуда это в России: дешевле туры, дешевле на Алиэкспрессе, дешевле,дешевле, дешевле!!! И все рады!!!
153
Это что же фантастический талант такой, что ему такие огромные деньги платили?!
134
70
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_0:148:2478:1542_1400x0_80_0_0_96b613ac2ae45bd8f91a7b01206e6526.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, современник (театр), происшествия

Раскрыты гонорары Михаила Ефремова в "Современнике"

11:34 29.07.2020 (обновлено: 15:54 29.07.2020)
35158
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. "Комсомольская правда" проанализировала госконтракты, заключенные театром "Современник" с Михаилом Ефремовым.
По данным издания, суммы, предусмотренные в договорах, варьировались от 900 тысяч рублей до 7,7 миллиона рублей.
За одну постановку в Москве и Подмосковье артист зарабатывал сто тысяч рублей. Во время гастролей сумма увеличивалась до 200 тысяч за спектакль. Дополнительно за каждую репетицию Ефремов получал по десять тысяч рублей.
Всего с 2016-го по 2020 год контракты с "Современником" принесли актеру 32,3 миллиона рублей.
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Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. В результате экспертизы было установлено, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовСовременник (театр)Происшествия
Популярные комментарии
Почему в нашей стране продолжают считать чужие деньги?? Мувитон во многих странах мира, но не у нас!! Плохо мало получать и не стыдно много получать!!! Откуда это в России: дешевле туры, дешевле на Алиэкспрессе, дешевле,дешевле, дешевле!!! И все рады!!!
29 июля, 11:41
Максим Буланов
142107129
Это что же фантастический талант такой, что ему такие огромные деньги платили?!
29 июля, 11:39
АНДРЕЙ КОННИН
1071510011
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