Раскрыты гонорары Михаила Ефремова в "Современнике"

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. "Комсомольская правда" проанализировала госконтракты, заключенные театром "Современник" с Михаилом Ефремовым.
По данным издания, суммы, предусмотренные в договорах, варьировались от 900 тысяч рублей до 7,7 миллиона рублей.
За одну постановку в Москве и Подмосковье артист зарабатывал сто тысяч рублей. Во время гастролей сумма увеличивалась до 200 тысяч за спектакль. Дополнительно за каждую репетицию Ефремов получал по десять тысяч рублей.
Всего с 2016-го по 2020 год контракты с "Современником" принесли актеру 32,3 миллиона рублей.
Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. В результате экспертизы было установлено, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.