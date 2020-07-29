В ДНР восстановили водоснабжение после обстрела

ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Коммунальщики восстановили поврежденные в результате обстрела водоводы канала "Северский Донец-Донбасс", водоснабжение самопровозглашенной Коммунальщики восстановили поврежденные в результате обстрела водоводы канала "Северский Донец-Донбасс", водоснабжение самопровозглашенной Донецкой народной республики полностью восстановлено, сообщили в среду в пресс-службе минстроя и ЖКХ ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков 22 июля в районе Горловки были повреждены водоводы канала "Северский Донец-Донбасс". Подача воды на республику была сокращена на треть.

"Специалисты полностью завершили ремонтно-восстановительные работы канала "Северский Донец-Донбасс". Все три нитки канала запущены в работу. Водоснабжение всех городов республики восстановлено в прежнем режиме", - говорится в сообщении пресс-службы минстроя ДНР.