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В ДНР восстановили водоснабжение после обстрела
Коммунальщики восстановили поврежденные в результате обстрела водоводы канала "Северский Донец-Донбасс", водоснабжение самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:33
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, в мире

В ДНР восстановили водоснабжение после обстрела

11:33 29.07.2020
310
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Коммунальщики восстановили поврежденные в результате обстрела водоводы канала "Северский Донец-Донбасс", водоснабжение самопровозглашенной Донецкой народной республики полностью восстановлено, сообщили в среду в пресс-службе минстроя и ЖКХ ДНР.
Ранее в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков 22 июля в районе Горловки были повреждены водоводы канала "Северский Донец-Донбасс". Подача воды на республику была сокращена на треть.
"Специалисты полностью завершили ремонтно-восстановительные работы канала "Северский Донец-Донбасс". Все три нитки канала запущены в работу. Водоснабжение всех городов республики восстановлено в прежнем режиме", - говорится в сообщении пресс-службы минстроя ДНР.
"Северский Донец-Донбасс" – искусственный канал, построенный в конце пятидесятых годов. Его общая протяженность – более 130 километров. Он является основным источником водоснабжения региона. Перекачку воды по каналу обеспечивают насосные станции.
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