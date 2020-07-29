https://ria.ru/20200729/1575093230.html
Облысевший Артур Пирожков напугал подписчиков
Российский певец и шоумен Александр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, испугал в подписчиков в инстаграме после того, как... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:35
2020-07-29T13:35
культура
александр ревва
новости культуры
шоу-бизнес
дмитрий нагиев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ревва, новости культуры, шоу-бизнес, дмитрий нагиев
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российский певец и шоумен Александр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, испугал в подписчиков в инстаграме после того, как разместил снимок, на котором позирует без волос на голове.
"Всем спокойной ночи", – написал Пирожков.
Не все пользователи оценили новый имидж исполнителя хитов "Зацепила" и "Алкоголичка", так как ранее он ходил с длинными волосами. Многие в шутку написали, что после увиденного точно будет не до сна.
"Санек, после этой фотки и выражения лица особо не уснешь", – прокомментировал композитор Игорь Крутой.
"Пожалуй, хватит на сегодня интернета", "Ну и как теперь уснуть?", "Какой спокойной ночи, где волосы шикарные?" – написали пользователи соцсети.
Некоторые сравнили образ Артура Пирожкова с разными известными персонажами: Ганнибалом Лектером, Фантомасом, Робокопом, Дмитрием Нагиевым, но самым популярным вариантом оказался Сергей Дружко, ведущий телешоу "Необъяснимо, но факт".
Певец пока не рассказал, для чего ему понадобилась такая резкая смена имиджа. Подписчики выдвинули версию, что, возможно, это необходимо для роли в новом фильме или клипе.