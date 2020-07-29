Облысевший Артур Пирожков напугал подписчиков

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российский певец и шоумен Александр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, испугал в подписчиков в инстаграме после того, как разместил снимок, на котором позирует без волос на голове.

"Всем спокойной ночи", – написал Пирожков.

Не все пользователи оценили новый имидж исполнителя хитов "Зацепила" и "Алкоголичка", так как ранее он ходил с длинными волосами. Многие в шутку написали, что после увиденного точно будет не до сна.

"Санек, после этой фотки и выражения лица особо не уснешь", – прокомментировал композитор Игорь Крутой.

"Пожалуй, хватит на сегодня интернета", "Ну и как теперь уснуть?", "Какой спокойной ночи, где волосы шикарные?" – написали пользователи соцсети.

Некоторые сравнили образ Артура Пирожкова с разными известными персонажами: Ганнибалом Лектером, Фантомасом, Робокопом, Дмитрием Нагиевым, но самым популярным вариантом оказался Сергей Дружко, ведущий телешоу "Необъяснимо, но факт".