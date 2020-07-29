Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575093195.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2042
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на пять, достигнув 2042, сообщил в среду республиканский департамент... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40732/16/407321630_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6c2b1bee71e12fc580c38057fef70a63.jpg
эстония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40732/16/407321630_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6c2b1bee71e12fc580c38057fef70a63.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40732/16/407321630_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_09392aa0210baf9b0c51f6be8f8b1fba.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40732/16/407321630_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_0e8db99c75964b65cd3e8ef6fff6b5c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, эстония, в мире

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2042

11:31 29.07.2020
144
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на пять, достигнув 2042, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 2042 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 117 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся три пациента. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
210200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЭстонияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР восстановили водоснабжение после обстрела
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Кобзев подал документы для участия в выборах губернатора Приангарья
Отдыхающие на Токаревском маяке во Владивостоке
Ростуризм назвал регионы, вступающие в программу кешбэка позже остальных
Стэн Ли
В Австралии ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel
Последствия штормового ветра в районном центре Каратузское Красноярского края
В Польше более 17 тысяч абонентов остались без света после ночной бури
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В "Векторе" предположили, когда начнется производство вакцины от COVID-19
Врач скорой медицинской помощи
В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
Сотрудники СБУ
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев ответил на заявления о распространении Россией фейков о COVID-19
Район Минато в Токио
В Японии выросли продажи роботов, заменяющих домашних питомцев
Мост через реку Амур в Хабаровске
В Хабаровском крае назначили первого зампреда правительства
Скорая помощь, Индия
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило полтора миллиона
Тула
В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 226
Гонконг
Китай обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Гонконга
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Раскрыты гонорары Михаила Ефремова в "Современнике"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
Лента новостейМолния