https://ria.ru/20200729/1575092997.html
В Австралии ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel
Австралийские ученые выбрали научные названия для 165 новых видов мух, пять из них были названы в честь героев вселенной Marvel и создателя комиксов Стэна Ли,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:28
2020-07-29T11:28
стэн ли
marvel comics
открытия - риа наука
австралия
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австралия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стэн ли, marvel comics, открытия - риа наука, австралия
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Австралийские ученые выбрали научные названия для 165 новых видов мух, пять из них были названы в честь героев вселенной Marvel и создателя комиксов Стэна Ли
, сообщается на сайте
государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии
.
Эксперт объединения Хуанита Родригес рассказала, что выбор названий для новых видов не только увлекателен, но и значительно важен, так как понимание разницы между ними может спасти их и нашу жизнь.
По данным ведомства, среди новых выявленных видов мух четыре были названы в честь героев Marvel: муха в честь Тора названа Daptolestes bronteflavus (светлый гром), муха в честь Локи - Daptolestes illusiolautus (элегантная хитрость), в честь Черной вдовы - Daptolestes feminategus (женщина, одетая в кожу), муха в честь Дэдпула - Humorolethalis sergius (что с латинского переводится как влажный и смертельный), у нее есть отметки похожие на те, которые есть у персонажа комиксов, а также из-за схожести со словом юмор (humor) в латинском названии. Еще один новый вид назван в честь создателя комиксов Стэна Ли - Daptolestes leei, у этой мухи, как отметили ученые, похожие "очки" и белые усы.