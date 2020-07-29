В Австралии ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel

Эксперт объединения Хуанита Родригес рассказала, что выбор названий для новых видов не только увлекателен, но и значительно важен, так как понимание разницы между ними может спасти их и нашу жизнь.

По данным ведомства, среди новых выявленных видов мух четыре были названы в честь героев Marvel: муха в честь Тора названа Daptolestes bronteflavus (светлый гром), муха в честь Локи - Daptolestes illusiolautus (элегантная хитрость), в честь Черной вдовы - Daptolestes feminategus (женщина, одетая в кожу), муха в честь Дэдпула - Humorolethalis sergius (что с латинского переводится как влажный и смертельный), у нее есть отметки похожие на те, которые есть у персонажа комиксов, а также из-за схожести со словом юмор (humor) в латинском названии. Еще один новый вид назван в честь создателя комиксов Стэна Ли - Daptolestes leei, у этой мухи, как отметили ученые, похожие "очки" и белые усы.