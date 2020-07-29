В "Векторе" предположили, когда начнется производство вакцины от COVID-19

По словам Иматдинова, добровольцы, которые сейчас испытывают вакцину, абсолютно здоровы. В центр поступило много заявок, у всех желающих были взяты анализы, для испытаний из них были отобраны наиболее здоровые. Противопоказаниями для экспериментальных процедур являются хронические и сердечно-сосудистые заболевания.