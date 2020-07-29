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В "Векторе" предположили, когда начнется производство вакцины от COVID-19
В центре "Вектор" считают, что промышленное производство вакцины от COVID-19 и массовая вакцинация могут начаться в конце 2020-го или в начале 2021 года,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:50
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

В "Векторе" предположили, когда начнется производство вакцины от COVID-19

11:27 29.07.2020 (обновлено: 11:50 29.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В центре "Вектор" считают, что промышленное производство вакцины от COVID-19 и массовая вакцинация могут начаться в конце 2020-го или в начале 2021 года, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.
"По тем данным, с которыми, во всяком случае, я знаком, после регистрации вакцинных препаратов, индустриальные партнеры готовы, в том числе, наладить промышленный выпуск препаратов. И если не ошибаюсь, это либо уже конец этого года, либо начало следующего", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, когда можно будет перейти к промышленному производству и массовой вакцинации.
По словам Иматдинова, добровольцы, которые сейчас испытывают вакцину, абсолютно здоровы. В центр поступило много заявок, у всех желающих были взяты анализы, для испытаний из них были отобраны наиболее здоровые. Противопоказаниями для экспериментальных процедур являются хронические и сердечно-сосудистые заболевания.
Он также утвердительно ответил на вопрос, должна ли разрабатываемая вакцина подходить практически всем.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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