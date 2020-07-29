Суд перенес предварительное заседание по делу Ефремова

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на завтра отложил предварительное слушание уголовного дела в отношении актера Пресненский суд Москвы на завтра отложил предварительное слушание уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова , обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда; представитель потерпевшей стороны считает неявку адвокатов неуважением к участникам процесса.

"Предварительное слушание по делу Ефремова отложено на 30 июля 2020 года в 14 часов 15 минут", - рассказал собеседник агентства.

Заседание отложено из-за неявки адвокатов артиста. Ранее они предупреждали, что из-за занятости в других процессах не смогут принять участие в предварительном слушании.

"Неявка защитников Ефремова сегодня – это неуважение к другим участникам процесса. Я, например, добилась отложения другого своего заседания, чтобы быть здесь и не затягивать процесс", - заявила РИА Новости Татьяна Головкина, представляющая интересы сына погибшего Виталия Захарова.

Согласно УПК, данная стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон. Тем не менее, участники, у которых нет уважительных причин не явиться в суд, должны там быть.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.