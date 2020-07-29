Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575092717.html
Суд перенес предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы на завтра отложил предварительное слушание уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:12
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575090662_0:0:3334:1876_1400x0_80_0_0_7611aea491ff39b219713c1090c29741.jpg
https://ria.ru/20200729/1575091060.html
https://ria.ru/20200729/1575090570.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575090662_0:0:3334:1876_1400x0_80_0_0_7611aea491ff39b219713c1090c29741.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575090662_605:0:3334:2047_1400x0_80_0_0_e9ab6d50cf6d1736d2123ca92c4f2ed9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575090662_1085:0:3132:2047_1400x0_80_0_0_91def28ef9afe6bb4de4e590a40ff26c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Суд перенес предварительное заседание по делу Ефремова

11:26 29.07.2020 (обновлено: 12:12 29.07.2020)
108729
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы на завтра отложил предварительное слушание уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда; представитель потерпевшей стороны считает неявку адвокатов неуважением к участникам процесса.
"Предварительное слушание по делу Ефремова отложено на 30 июля 2020 года в 14 часов 15 минут", - рассказал собеседник агентства.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда, где рассматривается дело о ДТП со смертельным исходом
Вчера, 11:11
Адвокат рассказал о подготовке гражданских исков потерпевших к Ефремову
Заседание отложено из-за неявки адвокатов артиста. Ранее они предупреждали, что из-за занятости в других процессах не смогут принять участие в предварительном слушании.
"Неявка защитников Ефремова сегодня – это неуважение к другим участникам процесса. Я, например, добилась отложения другого своего заседания, чтобы быть здесь и не затягивать процесс", - заявила РИА Новости Татьяна Головкина, представляющая интересы сына погибшего Виталия Захарова.
Согласно УПК, данная стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон. Тем не менее, участники, у которых нет уважительных причин не явиться в суд, должны там быть.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Вчера, 11:06
Ефремов не предлагал денежную компенсацию, заявила сторона потерпевших
208664191
Обсудить 3
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Заслуженный артист Узбекистана Руслан Шарипов
Умер бывший муж певицы Наргиз
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев рассказал о ситуации с митингами в Хабаровске
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Ефремов не предлагал денежную компенсацию, заявила сторона потерпевших
Мужчина с полученной пенсией на почтамте
Россияне в Абхазии перестанут получать пенсии в банкоматах
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Президент США Дональд Трамп на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель в Гамбурге. 7 июля 2017
"Перепутал НАТО с торговлей". Почему Россия не хочет в "Большую семерку"
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда, где рассматривается дело о ДТП со смертельным исходом
Адвокат рассказал о подготовке гражданских исков потерпевших к Ефремову
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Ученицы в школьном кабинете
Голикова сообщила о начале учебного года в школах в сентябре
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Задержание членов частной военной компании в Белоруссии
Белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
Лента новостейМолния