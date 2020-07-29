В Польше более 17 тысяч абонентов остались без света после ночной бури

"Без электроэнергии остались 17 077 получателей (больше всего в Лодзинском воеводстве - 15 277)", - написал Швищ в Twitter.

Также, по его данным, в Лодзинском воеводстве ветер повредил крыши минимум 20 строений, прервалось железнодорожное сообщение по маршруту Живец – Венгерская Горка.

По данным Государственной пожарной службы, спасатели выезжали на помощь людям в связи с бурей более 570 раз, в том числе 190 раз в Лодзинском и 159 раз в Опольском воеводствах.