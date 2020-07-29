https://ria.ru/20200729/1575092682.html
В Польше более 17 тысяч абонентов остались без света после ночной бури
Более 17 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Польше в результате бури, прошедшей над страной минувшей ночью, сообщает заместитель директора... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:25
2020-07-29T20:09
польша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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польша, в мире
ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости.
Более 17 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Польше
в результате бури, прошедшей над страной минувшей ночью, сообщает заместитель директора правительственного центра безопасности Гжегож Швищ.
"Без электроэнергии остались 17 077 получателей (больше всего в Лодзинском воеводстве - 15 277)", - написал Швищ в Twitter.
Также, по его данным, в Лодзинском воеводстве ветер повредил крыши минимум 20 строений, прервалось железнодорожное сообщение по маршруту Живец – Венгерская Горка.
По данным Государственной пожарной службы, спасатели выезжали на помощь людям в связи с бурей более 570 раз, в том числе 190 раз в Лодзинском и 159 раз в Опольском воеводствах.