В Хабаровском крае назначили первого зампреда правительства

"На должность первого заместителя председателя правительства края – руководителя аппарата губернатора и правительства края назначен Александр Никитин. Предложение о его кандидатуре на рассмотрение в законодательную думу, в соответствии с регламентом, представил врио губернатора края Михаил Дегтярёв. Сегодня на очередном заседании регионального парламента депутаты приняли единогласное решение о согласовании", - говорится в сообщении.