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В Хабаровском крае назначили первого зампреда правительства
Бывший руководитель аппарата комитета по спорту Госдумы Александр Никитин назначен на должность первого заместителя председателя правительства – руководителя... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:24
михаил дегтярев
госдума рф
владимир путин
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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михаил дегтярев, госдума рф, владимир путин, хабаровский край, политика

В Хабаровском крае назначили первого зампреда правительства

11:24 29.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМост через реку Амур в Хабаровске
Мост через реку Амур в Хабаровске
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мост через реку Амур в Хабаровске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Бывший руководитель аппарата комитета по спорту Госдумы Александр Никитин назначен на должность первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства Хабаровского края, сообщают региональные власти.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 24 июля сообщил, что из администрации ушел первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление удовлетворено. Врио отмечал, что на это место будет назначен Никитин - руководитель аппарата комитета, который Дегтярев возглавлял в Госдуме.
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"На должность первого заместителя председателя правительства края – руководителя аппарата губернатора и правительства края назначен Александр Никитин. Предложение о его кандидатуре на рассмотрение в законодательную думу, в соответствии с регламентом, представил врио губернатора края Михаил Дегтярёв. Сегодня на очередном заседании регионального парламента депутаты приняли единогласное решение о согласовании", - говорится в сообщении.
"Представить меня к назначению на вакантную должность первого заместителя председателя правительства края – руководителя аппарата губернатора и правительства - это решение временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Президентом РФ Владимиром Путиным перед ним поставлена задача работать на благо жителей Хабаровского края. Такую же задачу Михаил Владимирович ставит перед аппаратом губернатора и правительства края. Благодарю депутатов за голосование", - сказал Никитин, выступая перед депутатами краевого парламента.
Никитин родился в 1987 году в городе Бендеры МССР. Имеет два высших образования. В студенческие годы трудовую деятельность начал в департаменте клиентского обслуживания Банка ВТБ 24. В 2012 году стал помощником депутата Госдумы ФС РФ, проработав по этому направлению два года. Затем устроился в Следственный комитет РФ, работал там в должности старшего инспектора и помощника руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ в Москве. С 2016 года на протяжении четырех последних лет руководил аппаратом комитета Госдумы РФ седьмого созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Никитин занимается научной деятельностью.
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