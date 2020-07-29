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Косачев ответил на заявления о распространении Россией фейков о COVID-19
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал бредом утверждения о том, что РФ якобы распространяет фейки о коронавирусе. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:21
коронавирус covid-19
россия
главное разведывательное управление рф
константин косачев
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, главное разведывательное управление рф, константин косачев, сша

Косачев ответил на заявления о распространении Россией фейков о COVID-19

11:21 29.07.2020
640
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал бредом утверждения о том, что РФ якобы распространяет фейки о коронавирусе.
Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По данным источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.
"До сих пор ни одна из конспирологических теорий AP и NYT не выдержала экспертной проверки и не нашла подтверждений в реальной жизни. Либо журналисты этих изданий упражняются в изобретательности новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства, либо это очередной вброс американских спецслужб", - заявил сенатор РИА Новости в среду.
Косачев отметил, что в первый раз слышит соответствующие имена, не знаком с указанными сайтами и, главное, не понимает, "при чем здесь Россия как государство".
"Очередной бред, не более того", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияГлавное разведывательное управление РФКонстантин КосачевСША
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