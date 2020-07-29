Косачев ответил на заявления о распространении Россией фейков о COVID-19

"До сих пор ни одна из конспирологических теорий AP и NYT не выдержала экспертной проверки и не нашла подтверждений в реальной жизни. Либо журналисты этих изданий упражняются в изобретательности новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства, либо это очередной вброс американских спецслужб", - заявил сенатор РИА Новости в среду.