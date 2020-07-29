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Распространение нового коронавируса
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В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
Более 220 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за последние сутки, общее число пациентов с COVID-19 в регионе превысило 20... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:21
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, свердловская область, общество

В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:21 29.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Более 220 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за последние сутки, общее число пациентов с COVID-19 в регионе превысило 20 тысяч, сообщает оперативный штаб региона.
"На Среднем Урале зафиксировано 223 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 20 157", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 64 – на аппаратах ИВЛ. Также 711 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19, общее количество летальных случаев достигло 251.
Отмечается, что за сутки выписаны 624 человека, что стало рекордным показателем за период пандемии. Общее число выписанных достигло 15 635.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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