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В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
Более 220 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за последние сутки, общее число пациентов с COVID-19 в регионе превысило 20... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:21
2020-07-29T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
свердловская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости.
Более 220 случаев заболевания коронавирусом
зафиксировано в Свердловской области
за последние сутки, общее число пациентов с COVID-19 в регионе превысило 20 тысяч, сообщает оперативный штаб региона.
"На Среднем Урале зафиксировано 223 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 20 157", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 64 – на аппаратах ИВЛ. Также 711 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19, общее количество летальных случаев достигло 251.
Отмечается, что за сутки выписаны 624 человека, что стало рекордным показателем за период пандемии. Общее число выписанных достигло 15 635.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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