В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса

В штабе уточнили, что состояние 137 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 64 – на аппаратах ИВЛ. Также 711 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19, общее количество летальных случаев достигло 251.