СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве,.. которые требовали 500 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленники, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв возле станции метро "Шулявская" и в жилом доме в Подольском районе. Кроме того, правоохранители обнаружили и обезвредили взрывные устройства возле станции метро "Минская" и на сортировочной станции.
Ведомство сообщило, что преступники требовали от властей перевести им 50 биткоинов (около 500 тысяч долларов). Задержанным инкриминируется статья "теракт".
Прокурор Киева Олег Кипер на брифинге в среду сообщил, что задержанные - 1960 и 1961 года рождения. "Один из них ранее судимый за аналогичное преступление по 115 статье – это умышленное убийство, где также применялись взрывные устройства", - сказал он.
На минувшей неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о минировании, в частности, 21 июля пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили "подозрительный" предмет у станции метро "Минская". Позднее Кличко сообщил, что полиция обезвредила два "подозрительных" предмета на рынке "Минский", находящемся неподалеку от одноименной станции. Семнадцатого июля полиция Киева сообщила, что взрыв произошел возле станции метро "Шулявская" в Киеве, пострадал один человек. Позднее, 27 июля, полиция сообщила о взрыве неизвестного предмета в жилом доме в Подольском районе, пострадавших нет.
17 июля, 21:23В Киеве возле станции метро "Шулявская" прогремел взрыв