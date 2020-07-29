СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве , в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве,.. которые требовали 500 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв возле станции метро "Шулявская" и в жилом доме в Подольском районе. Кроме того, правоохранители обнаружили и обезвредили взрывные устройства возле станции метро "Минская" и на сортировочной станции.

Ведомство сообщило, что преступники требовали от властей перевести им 50 биткоинов (около 500 тысяч долларов). Задержанным инкриминируется статья "теракт".

Прокурор Киева Олег Кипер на брифинге в среду сообщил, что задержанные - 1960 и 1961 года рождения. "Один из них ранее судимый за аналогичное преступление по 115 статье – это умышленное убийство, где также применялись взрывные устройства", - сказал он.