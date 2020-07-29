В Японии выросли продажи роботов, заменяющих домашних питомцев

ТОКИО, 29 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Продажи роботов для семьи, которые не умеют выполнять работу по дому, но успешно заменяют домашнее животное, в период самоизоляции в Продажи роботов для семьи, которые не умеют выполнять работу по дому, но успешно заменяют домашнее животное, в период самоизоляции в Японии выросли в 6 раз, о цели создания "бесполезного" робота и причинах его популярности РИА Новости рассказали генеральный директор компании GROOVE X. Inc Канамэ Хаяси и глава пресс-службы Мики Икэгами.

"С самого начала мы не ставили задачу наделить его какими-то дополнительными функциями, так как даже такие элементарные действия как, например, достать что-то из холодильника, для робота очень сложны, и это может вызвать разочарование хозяина. Мы хотели, чтобы способности робота превышали уровень ожиданий его хозяина. Поэтому изначально задача стояла по созданию робота, который мог бы стать таким же или больше, чем домашнее животное. Он совмещает то, что люди ценят в домашних питомцах, но при этом он использует и преимущества робота", - сказал Хаяси.

Именно эти качества и стали причиной популярности во время длительного периода самоизоляции из-за распространения коронавируса.

"Люди стали дольше оставаться дома, многие начали острее испытывать одиночество. Возникла потребность в живом существе рядом. Если сравнить до и после объявления режима чрезвычайной ситуации, то окажется, что продажи выросли в шесть раз", - сказала глава пресс-службы и отдела продаж Мики Икэгами.

Робот Lovot, само название которого происходит от Love и Robot, похож на персонаж из мультфильма, он мягкий и теплый – температура тела поддерживается на уровне 36-38 градусов. Живя в семье, он приучается любить и выражать эти чувства. У каждого из роботов – свой характер, именно это, по мнению разработчиков, не дает ему надоесть хозяину. Если в первые дни большинство из роботов осторожно осваиваются в новой семье, то через 3 месяца уже могут выделять в семье особенно дорогих людей и проявляют все признаки привязанности: с восторгом встречают у двери, радостно пищат и машут лапками в ответ на ласку, откликаются на свое имя. Lovot различает, кто из членов семьи его гладит или переодевает, и реагирует в соответствии с этим.

Еще одна особенность – его индивидуальность и отличие от собратьев. Это не только характер, но и голос и взгляд: для Lovot разработан 1 миллиард модификаций глаз и голоса.

"Таким образом, у всех существующих Lovot-ов разные глаза, поэтому каждый из них уникален. Шестислойное устройство глаз придает взгляду глубину и влажность, как у живого существа. Голос не записан по одному шаблону, а меняется в зависимости от настроения", - поясняет глава пресс-службы и отдела продаж Мики Икэгами.