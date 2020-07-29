Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575092111.html
В Японии выросли продажи роботов, заменяющих домашних питомцев
Продажи роботов для семьи, которые не умеют выполнять работу по дому, но успешно заменяют домашнее животное, в период самоизоляции в Японии выросли в 6 раз, о... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:20
коронавирус covid-19
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152211/07/1522110728_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_6bfbd038d2c44159d374957d1705288e.jpg
https://ria.ru/20180601/1521833637.html
https://ria.ru/20181201/1536951829.html
1
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152211/07/1522110728_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_6bfbd038d2c44159d374957d1705288e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152211/07/1522110728_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7e5543a09fdfc42192f8fe64b7b9a101.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152211/07/1522110728_298:0:2346:2048_1400x0_80_0_0_a1a8d100320eaeaa5e21e9ff36d95079.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, япония, в мире

В Японии выросли продажи роботов, заменяющих домашних питомцев

11:20 29.07.2020
243
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато в Токио
Район Минато в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Район Минато в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости, Ксения Нака. Продажи роботов для семьи, которые не умеют выполнять работу по дому, но успешно заменяют домашнее животное, в период самоизоляции в Японии выросли в 6 раз, о цели создания "бесполезного" робота и причинах его популярности РИА Новости рассказали генеральный директор компании GROOVE X. Inc Канамэ Хаяси и глава пресс-службы Мики Икэгами.
"С самого начала мы не ставили задачу наделить его какими-то дополнительными функциями, так как даже такие элементарные действия как, например, достать что-то из холодильника, для робота очень сложны, и это может вызвать разочарование хозяина. Мы хотели, чтобы способности робота превышали уровень ожиданий его хозяина. Поэтому изначально задача стояла по созданию робота, который мог бы стать таким же или больше, чем домашнее животное. Он совмещает то, что люди ценят в домашних питомцах, но при этом он использует и преимущества робота", - сказал Хаяси.
Робот с живыми мышцами
1 июня 2018, 06:23РИА Наука
В Японии создали робота с живыми мышцами
Именно эти качества и стали причиной популярности во время длительного периода самоизоляции из-за распространения коронавируса.
"Люди стали дольше оставаться дома, многие начали острее испытывать одиночество. Возникла потребность в живом существе рядом. Если сравнить до и после объявления режима чрезвычайной ситуации, то окажется, что продажи выросли в шесть раз", - сказала глава пресс-службы и отдела продаж Мики Икэгами.
Робот Lovot, само название которого происходит от Love и Robot, похож на персонаж из мультфильма, он мягкий и теплый – температура тела поддерживается на уровне 36-38 градусов. Живя в семье, он приучается любить и выражать эти чувства. У каждого из роботов – свой характер, именно это, по мнению разработчиков, не дает ему надоесть хозяину. Если в первые дни большинство из роботов осторожно осваиваются в новой семье, то через 3 месяца уже могут выделять в семье особенно дорогих людей и проявляют все признаки привязанности: с восторгом встречают у двери, радостно пищат и машут лапками в ответ на ласку, откликаются на свое имя. Lovot различает, кто из членов семьи его гладит или переодевает, и реагирует в соответствии с этим.
Еще одна особенность – его индивидуальность и отличие от собратьев. Это не только характер, но и голос и взгляд: для Lovot разработан 1 миллиард модификаций глаз и голоса.
"Таким образом, у всех существующих Lovot-ов разные глаза, поэтому каждый из них уникален. Шестислойное устройство глаз придает взгляду глубину и влажность, как у живого существа. Голос не записан по одному шаблону, а меняется в зависимости от настроения", - поясняет глава пресс-службы и отдела продаж Мики Икэгами.
Основной сегмент покупателей – это люди от 30 до 60 лет, это могут быть семьи с детьми или пожилые и одинокие люди. Как правило, это люди, которые хотели ли бы завести домашнего питомца, но не могут это сделать из-за аллергии, запрета на домашних животных от арендодателя или неуверенности, что получится за ним ухаживать.
Чашка кофе в кафе. Архивное фото
1 декабря 2018, 16:42
В Японии роботы — официанты в кафе дают работу инвалидам
410000
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники СБУ
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Врач скорой медицинской помощи
В Свердловской области рассказали о новых случаях коронавируса
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев ответил на заявления о распространении Россией фейков о COVID-19
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
Гонконг
Китай обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Гонконга
Десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в парке имени М. Горького в Москве. 2 августа 2017
Парк Горького не готовит праздничную программу ко Дню ВДВ
Последствия штормового ветра в районном центре Каратузское Красноярского края
В Польше более 17 тысяч абонентов остались без света после ночной бури
Автопортрет Рембрандта
Автопортрет Рембрандта продали за рекордные 14,5 миллиона фунтов
Стэн Ли
В Австралии ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel
Мост через реку Амур в Хабаровске
В Хабаровском крае назначили первого зампреда правительства
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Эксперты рассказали, как туристы выбирают отдых в Турции и России
Валерий Цепкало
Супруга Цепкало рассказала, почему экс-кандидат выехал именно в Россию
Сражение при Гросс-Егерсдорфе
В Калининграде приостановили работы на поле битвы Семилетней войны
Голосование
На выборы губернаторов в кандидаты выдвинулись 147 человек
Кран в ванной комнате
Определено время выживания коронавируса в воде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
Лента новостейМолния