В Совфеде ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия, в отличие от Владимир Джабаров. Россия, в отличие от США , никогда не обвиняла другие страны в причастности к распространению коронавируса , а разрабатывает вакцину, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ

Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По данным источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.

"Уже очень надоела тема президентских выборов - скорее бы они уже прошли, и нас во всем "обвинили", - сказал Джабаров.

Говоря о якобы причастности российских спецслужб к фейкам про коронавирус, сенатор напомнил, что "США были первыми, кто обвинил другую страну, Китай , в распространении коронавируса". При этом Россия ни неофициально, ни вообще когда-либо не говорила о возможной причастности других государств к распространению вируса, добавил он. Более того, российский президент говорил о том, что не надо искать виновных, следует разрабатывать вакцину, подчеркнул законодатель.

По его мнению, появившиеся статьи предназначены "для внутреннего пользования". "Нужно найти внешнего врага", - отметил он.

По мнению сенатора, в этой ситуации лучше сосредоточить усилия на борьбе с пандемией, а не обвинять третьи страны. "Что же касается якобы причастности ГРУ, то у ГРУ хватает своей работы, вместо того, чтобы заниматься фейками", - заключил Джабаров.