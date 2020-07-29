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Распространение нового коронавируса
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В Совфеде ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
Россия, в отличие от США, никогда не обвиняла другие страны в причастности к распространению коронавируса, а разрабатывает вакцину, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:17
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
владимир джабаров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир джабаров, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), китай, сша, в мире

В Совфеде ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19

11:17 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия, в отличие от США, никогда не обвиняла другие страны в причастности к распространению коронавируса, а разрабатывает вакцину, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По данным источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.
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"Уже очень надоела тема президентских выборов - скорее бы они уже прошли, и нас во всем "обвинили", - сказал Джабаров.
Говоря о якобы причастности российских спецслужб к фейкам про коронавирус, сенатор напомнил, что "США были первыми, кто обвинил другую страну, Китай, в распространении коронавируса". При этом Россия ни неофициально, ни вообще когда-либо не говорила о возможной причастности других государств к распространению вируса, добавил он. Более того, российский президент говорил о том, что не надо искать виновных, следует разрабатывать вакцину, подчеркнул законодатель.
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По его мнению, появившиеся статьи предназначены "для внутреннего пользования". "Нужно найти внешнего врага", - отметил он.
По мнению сенатора, в этой ситуации лучше сосредоточить усилия на борьбе с пандемией, а не обвинять третьи страны. "Что же касается якобы причастности ГРУ, то у ГРУ хватает своей работы, вместо того, чтобы заниматься фейками", - заключил Джабаров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ДжабаровГлавное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КитайСШАВ мире
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