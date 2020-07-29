В Калининграде приостановили работы на поле битвы Семилетней войны

По данным службы госохраны объектов культурного наследия, в прошлом году началась работа по приданию территории поля битвы статуса "достопримечательного места". В октябре 2019 года участок в 700 гектаров внесли в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, что налагает запрет на проектирование, земляные, строительные и хозяйственные работы. В службе отметили, что запросов о наличии на этом поле объектов с охранным статусом к ним не поступало.