В Калининграде приостановили работы на поле битвы Семилетней войны

КАЛИНИНГРАД, 29 июл - РИА Новости. Калининградские власти поручили приостановить все работы и перенести строительство хозпостроек с территории исторического Гросс-Егерсдорфского поля битвы Семилетней войны, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Антон Алиханов в выходные поручил чиновникам областного правительства разобраться с проведением хозяйственных работ на месте исторического сражения, которые проводит "Калининградская мясная компания" (входит в агрохолдинг "Мираторг").
"Все работы на историческом объекте были приостановлены", - говорится в сообщении.
По данным службы госохраны объектов культурного наследия, в прошлом году началась работа по приданию территории поля битвы статуса "достопримечательного места". В октябре 2019 года участок в 700 гектаров внесли в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, что налагает запрет на проектирование, земляные, строительные и хозяйственные работы. В службе отметили, что запросов о наличии на этом поле объектов с охранным статусом к ним не поступало.
"Были озвучены договоренности о том, что инициатор хозяйственных работ полностью вернёт территорию в исходное состояние, восстановит поврежденные грузовым автотранспортом грунтовую и частично сохранившуюся историческую булыжную дороги. Строительство хозяйственных построек будет производиться на другой площадке. Её локация будут согласована с правительством области в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Калининградская область является единственным регионом РФ, на территории которого шли события Семилетней войны 1756-1763 годов. Гросс-Егерсдорфское сражение стало первой битвой с участием русской армии и первым поражением прусской армии Фридриха II. После этой победы Кёнигсберг почти на 5 лет вошел в состав Российской империи. В августе 2017 года на территории сражения открыли мемориал.