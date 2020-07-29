Парк Горького не готовит праздничную программу ко Дню ВДВ

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московский Парк Горького не будет готовить праздничную программу и оформление ко Дню воздушно-десантных войск, который обычно отмечают в парке 2 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
"Программы никакой не будет, праздничного оформления нет", - сообщили в пресс-службе, отметив, что такие решения приняты только в отношении текущего года, решения по 2021 году еще нет.
25 июля, 11:43В Подмосковье открыли сквер ВДВ "Аллея дяди Васи"
Также в пресс-службе пояснили, что доступ в парк 2 августа ограничивать не будут, отмечающие праздник смогут как и всегда гулять в парке.
Несмотря на то, что с середины мая власти Москвы начали постепенно смягчать ограничения по коронавирусу в связи с улучшением эпидемической ситуации, проведение массовых мероприятий в городе все еще остается под запретом.