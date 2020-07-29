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Парк Горького не готовит праздничную программу ко Дню ВДВ
Московский Парк Горького не будет готовить праздничную программу и оформление ко Дню воздушно-десантных войск, который обычно отмечают в парке 2 августа,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:15
коронавирус в россии
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РИА Новости
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коронавирус в россии, москва, общество

Парк Горького не готовит праздничную программу ко Дню ВДВ

11:15 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДесантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в парке имени М. Горького в Москве. 2 августа 2017
Десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в парке имени М. Горького в Москве. 2 августа 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московский Парк Горького не будет готовить праздничную программу и оформление ко Дню воздушно-десантных войск, который обычно отмечают в парке 2 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
"Программы никакой не будет, праздничного оформления нет", - сообщили в пресс-службе, отметив, что такие решения приняты только в отношении текущего года, решения по 2021 году еще нет.
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Также в пресс-службе пояснили, что доступ в парк 2 августа ограничивать не будут, отмечающие праздник смогут как и всегда гулять в парке.
Несмотря на то, что с середины мая власти Москвы начали постепенно смягчать ограничения по коронавирусу в связи с улучшением эпидемической ситуации, проведение массовых мероприятий в городе все еще остается под запретом.
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