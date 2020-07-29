Опрос показал отношение россиян к ГМО

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Каждый пятый россиянин считает генно-модифицированные продукты питания (содержащие генетически модифицированные организмы, ГМО) безвредными для людей, об этом свидетельствует опрос Каждый пятый россиянин считает генно-модифицированные продукты питания (содержащие генетически модифицированные организмы, ГМО) безвредными для людей, об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ

По мнению 66% россиян, генно-модифицированные продукты опасны для здоровья, однако от населения скрывают эту информацию. Чаще всего об этом говорили люди в возрастной группе от 45 до 59 лет (77%). Также каждый пятый респондент считает, что ГМО не наносят никакого вреда (20%), чаще данную позицию разделяет молодежь (18-24 года — 41%).

Кроме того, 72% опрошенных назвали прививки эффективным средством профилактики болезней. Наиболее уверены в вакцинировании люди с неполным высшим или высшим образованием (78%). По данным ВЦИОМ, только 21% респондентов считает прививки бесполезными или вредными для здоровья.

Также 78% опрошенных считают ВИЧ опасным заболеванием, которое представляет риск для жизни, и от которого нельзя полностью вылечиться. Наиболее близка данная точка зрения молодым людям в возрасте 18-24 года (88%), 25–34 года (86%) и 35-44 года (82%).