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Опрос показал отношение россиян к ГМО
Каждый пятый россиянин считает генно-модифицированные продукты питания (содержащие генетически модифицированные организмы, ГМО) безвредными для людей, об этом... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:13
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вциом, еда, общество

Опрос показал отношение россиян к ГМО

11:13 29.07.2020
2766
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТовары без ГМО в магазине Омска
Товары без ГМО в магазине Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Каждый пятый россиянин считает генно-модифицированные продукты питания (содержащие генетически модифицированные организмы, ГМО) безвредными для людей, об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По мнению 66% россиян, генно-модифицированные продукты опасны для здоровья, однако от населения скрывают эту информацию. Чаще всего об этом говорили люди в возрастной группе от 45 до 59 лет (77%). Также каждый пятый респондент считает, что ГМО не наносят никакого вреда (20%), чаще данную позицию разделяет молодежь (18-24 года — 41%).
Кроме того, 72% опрошенных назвали прививки эффективным средством профилактики болезней. Наиболее уверены в вакцинировании люди с неполным высшим или высшим образованием (78%). По данным ВЦИОМ, только 21% респондентов считает прививки бесполезными или вредными для здоровья.
Также 78% опрошенных считают ВИЧ опасным заболеванием, которое представляет риск для жизни, и от которого нельзя полностью вылечиться. Наиболее близка данная точка зрения молодым людям в возрасте 18-24 года (88%), 25–34 года (86%) и 35-44 года (82%).
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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