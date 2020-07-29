Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России

Для участия в программе по поддержке внутреннего туризма нужно зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "МИР", выбрать на портале мирпутешествий.рф регион, направление, туристический пакет или гостиницу и оплатить его на сайте туроператора или отеля.

На прошлой неделе правительство решило выделить туристической отрасли дополнительные 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Кешбэк будет предусмотрен для поездок с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 направлениям, а вне высокого сезона (с 1 октября до 20 декабря) — еще по 11.