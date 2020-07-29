https://ria.ru/20200729/1575091358.html
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России
Ростуризм назвал новые условия для получения компенсации расходов при покупке путевки в российские регионы. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:13
2020-07-29T12:19
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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https://cdn23.img.ria.ru/images/155620/18/1556201826_0:170:3038:1879_1400x0_80_0_0_7baae74d537cf93b0c5cd062bf3e7da8.jpg
https://ria.ru/20200729/1575093019.html
https://ria.ru/20200722/1574723340.html
sergei.izotov
английский термин cash back означает "компенсация". вариант, принятый в заметке "кешбэк" - яркий пример дурновкусия и плохого знания русского языка
49
Евгений
М-да, потом ещё что нибудь придумают лишь бы не дать этот кешбек)
32
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155620/18/1556201826_0:170:3038:1879_1400x0_80_0_0_7baae74d537cf93b0c5cd062bf3e7da8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество