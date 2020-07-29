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Туризм
https://ria.ru/20200729/1575091358.html
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России
Ростуризм назвал новые условия для получения компенсации расходов при покупке путевки в российские регионы. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:19
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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https://ria.ru/20200729/1575093019.html
https://ria.ru/20200722/1574723340.html
английский термин cash back означает "компенсация". вариант, принятый в заметке "кешбэк" - яркий пример дурновкусия и плохого знания русского языка
49
М-да, потом ещё что нибудь придумают лишь бы не дать этот кешбек)
32
13
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155620/18/1556201826_0:170:3038:1879_1400x0_80_0_0_7baae74d537cf93b0c5cd062bf3e7da8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России

11:13 29.07.2020 (обновлено: 12:19 29.07.2020)
23564
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМолодые люди на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Молодые люди на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ростуризм назвал новые условия для получения компенсации расходов при покупке путевки в российские регионы.
Для участия в программе по поддержке внутреннего туризма нужно зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "МИР", выбрать на портале мирпутешествий.рф регион, направление, туристический пакет или гостиницу и оплатить его на сайте туроператора или отеля.
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Ростуризм назвал регионы, вступающие в программу кешбэка позже остальных
Подчеркивается, что кешбэк оформляется исключительно при онлайн-оплате путешествия. Принимаются карты любого банка с платежной системой "МИР".
На прошлой неделе правительство решило выделить туристической отрасли дополнительные 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Кешбэк будет предусмотрен для поездок с 15 августа по 20 декабря 2020 года по 44 направлениям, а вне высокого сезона (с 1 октября до 20 декабря) — еще по 11.
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41942074
Обсудить 13
ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
Популярные комментарии
английский термин cash back означает "компенсация". вариант, принятый в заметке "кешбэк" - яркий пример дурновкусия и плохого знания русского языка
29 июля, 11:43
ssergei.izotov
37101010
М-да, потом ещё что нибудь придумают лишь бы не дать этот кешбек)
29 июля, 11:44
ЕЕвгений
2330006
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