Китай обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Гонконга

Ранее Совет ЕС утвердил выводы в отношении вступившего 30 июня в Гонконге в силу закона о защите национальной безопасности, в которых содержится призыв до конца года пересмотреть спорный закон, а также сообщил о подготовленном пакете ответных мер в различных областях, включая вопросы миграции, экспорт технологий и оборудования для конечного использования в Гонконге, поддержку гражданского общества. В утвержденных ЕС выводах, в частности, указывается, что ЕС будет проводить дальнейшую проверку и ограничивать экспорт оборудования и технологий для Гонконга, когда есть основания подозревать их нежелательное использование для слежения и репрессий.