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Китай обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Гонконга
Китай выразил протест и сделал представление ЕС из-за введения ограничительных мер в отношении Гонконга в связи с вступившим в силу законом о защите... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:12
мид кнр
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
мид кнр, пекин, гонконг, китай, в мире

Китай обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Гонконга

11:12 29.07.2020
326
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 29 июл – РИА Новости. Китай выразил протест и сделал представление ЕС из-за введения ограничительных мер в отношении Гонконга в связи с вступившим в силу законом о защите национальной безопасности, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее Совет ЕС утвердил выводы в отношении вступившего 30 июня в Гонконге в силу закона о защите национальной безопасности, в которых содержится призыв до конца года пересмотреть спорный закон, а также сообщил о подготовленном пакете ответных мер в различных областях, включая вопросы миграции, экспорт технологий и оборудования для конечного использования в Гонконге, поддержку гражданского общества. В утвержденных ЕС выводах, в частности, указывается, что ЕС будет проводить дальнейшую проверку и ограничивать экспорт оборудования и технологий для Гонконга, когда есть основания подозревать их нежелательное использование для слежения и репрессий.
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США
16 июля, 05:45
В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
"Гонконг – специальный административный район Китая. Вопросы Гонконга относятся исключительно к внутренней политике Китая, ни у какой иностранной организации или государства нет права на вмешательство. Действия ЕС нарушили основополагающий принцип международных отношений по невмешательству во внутренние дела других государств. Китай выражает решительный протест и уже сделал представление ЕС", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В ЕС неоднократно выражали обеспокоенность тем, что новый закон может подорвать высокую степень автономии Гонконга и оказать негативное влияние на независимость судебной системы.
Гонконг
15 июля, 05:35
Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
2310004
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МИД КНРПекинГонконгКитайВ мире
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