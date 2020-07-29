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Тюменская область
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Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с коронавирусом
В последние дни в Тюменской области наблюдается тенденция к снижению показателей заболеваемости коронавирусом, и это вселяет надежду на дальнейшее снятие... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:06
тюменская область
коронавирус в россии
александр моор
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353
60
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коронавирус в россии, александр моор

Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с коронавирусом

11:06 29.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. В последние дни в Тюменской области наблюдается тенденция к снижению показателей заболеваемости коронавирусом, и это вселяет надежду на дальнейшее снятие ограничений, направленных на профилактику распространения инфекции, сообщил губернатор области Александр Моор.
"В Тюменской области пока сохраняются высокие цифры заболеваемости коронавирусом, однако в последние дни наблюдается тенденция к снижению. Это позволяет надеяться на дальнейшее снятие ограничений, направленных на профилактику распространения инфекции", - сказал глава региона, отвечая в прямом эфире интернет-портала 72.ру на вопросы журналистов.
Он отметил, что более половины койко-мест из созданных в области свободны, запасы необходимых лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медперсонала регулярно пополняются.
Губернатор отметил, что вопрос о возврате к уже отмененным ограничениям и ужесточении режима в региональном правительстве не рассматривается.
По словам Моора, говорить об открытии досуговых заведений, в том числе кинотеатров, музеев, пока рано.
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"На данном этапе главное – минимизировать экономические риски и дать возможность предприятиям полноценно функционировать. Для того, чтобы работающие граждане могли трудиться, в детсадах открыто более 2 100 дежурных групп, их посещает более 23 тысяч детей", - сказал глава региона.
При этом он отметил, что детские сады, скорее всего, откроются в последнюю очередь.
Говоря о строительстве социальных объектов, губернатор напомнил, что строительная отрасль является драйвером экономики, предприятия одними из первых возобновили свою деятельность и сегодня работают в плановом режиме.
"Что касается строительства социальных объектов, большинство из них изначально строились в хорошем темпе, с опережением сроков, поэтому вынужденный двухнедельный простой не скажется на сроках ввода. В 2020 году ожидается ввод трех детских садов и трех школ на территории Тюмени и Тюменского района", - сообщил губернатор.
Отвечая на вопрос, когда в регионе будет полностью снят режим ограничений, Моор Заявил, что многое зависит от нас самих.
"Всем нам надо беречься, минимизировать контакты, заботиться о себе и своих близких. Руководителям предприятий нужно соблюдать все профилактические меры, чтобы не допускать возникновения очагов и снижать риски заболеваемости", - отметил глава региона.
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Тюменская областьКоронавирус в РоссииАлександр Моор
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