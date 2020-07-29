Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с коронавирусом

ТЮМЕНЬ, 29 июл – РИА Новости. В последние дни в Тюменской области наблюдается тенденция к снижению показателей заболеваемости . В последние дни в Тюменской области наблюдается тенденция к снижению показателей заболеваемости коронавирусом , и это вселяет надежду на дальнейшее снятие ограничений, направленных на профилактику распространения инфекции, сообщил губернатор области Александр Моор.

"В Тюменской области пока сохраняются высокие цифры заболеваемости коронавирусом, однако в последние дни наблюдается тенденция к снижению. Это позволяет надеяться на дальнейшее снятие ограничений, направленных на профилактику распространения инфекции", - сказал глава региона, отвечая в прямом эфире интернет-портала 72.ру на вопросы журналистов.

Он отметил, что более половины койко-мест из созданных в области свободны, запасы необходимых лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медперсонала регулярно пополняются.

Губернатор отметил, что вопрос о возврате к уже отмененным ограничениям и ужесточении режима в региональном правительстве не рассматривается.

По словам Моора, говорить об открытии досуговых заведений, в том числе кинотеатров, музеев, пока рано.

"На данном этапе главное – минимизировать экономические риски и дать возможность предприятиям полноценно функционировать. Для того, чтобы работающие граждане могли трудиться, в детсадах открыто более 2 100 дежурных групп, их посещает более 23 тысяч детей", - сказал глава региона.

При этом он отметил, что детские сады, скорее всего, откроются в последнюю очередь.

Говоря о строительстве социальных объектов, губернатор напомнил, что строительная отрасль является драйвером экономики, предприятия одними из первых возобновили свою деятельность и сегодня работают в плановом режиме.

"Что касается строительства социальных объектов, большинство из них изначально строились в хорошем темпе, с опережением сроков, поэтому вынужденный двухнедельный простой не скажется на сроках ввода. В 2020 году ожидается ввод трех детских садов и трех школ на территории Тюмени и Тюменского района", - сообщил губернатор.

Отвечая на вопрос, когда в регионе будет полностью снят режим ограничений, Моор Заявил, что многое зависит от нас самих.