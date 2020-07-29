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Ефремов не предлагал денежную компенсацию, заявила сторона потерпевших
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, не предлагал родственникам погибшего денежную компенсацию, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:06
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов не предлагал денежную компенсацию, заявила сторона потерпевших

11:06 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, не предлагал родственникам погибшего денежную компенсацию, сообщила РИА Новости представитель потерпевших Татьяна Головкина.
"Денежную компенсацию он не предлагал, не направлял никаким образом", - рассказала она.
Сегодня в Пресненском суде Москвы пройдет предварительное слушание по этому делу.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
19 июля, 12:07
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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