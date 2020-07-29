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В ЦАР продолжат расследование убийства российских журналистов
Убийцы трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике все еще не найдены, местные правоохранительные органы продолжают расследование, заявил РИА РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:14
кирилл радченко
орхан джемаль
михаил ходорковский
убийство российских журналистов в цар
цар
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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кирилл радченко, орхан джемаль, михаил ходорковский, убийство российских журналистов в цар, цар, в мире

В ЦАР продолжат расследование убийства российских журналистов

11:05 29.07.2020 (обновлено: 11:14 29.07.2020)
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© Фото : СК РоссииУбийство на территории Центральноафриканской Республики граждан России
Убийство на территории Центральноафриканской Республики граждан России
© Фото : СК России
Убийство на территории Центральноафриканской Республики граждан России. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Убийцы трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике все еще не найдены, местные правоохранительные органы продолжают расследование, заявил РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.
"Это дело ведёт СКР. Мы не можем комментировать ход расследования. Могу лишь сообщить, что убийцы пока не найдены, расследование местными правоохранительными органами продолжается", - сообщил посол.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко
3 февраля, 10:43
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство".
Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
Сотрудники СК России приняли участие в следственных действиях на территории ЦАР в связи с расследованием убийства троих россиян
3 февраля, 10:38
Свидетель убийства журналистов в ЦАР дал все показания, заявил посол
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Кирилл РадченкоОрхан ДжемальМихаил ХодорковскийУбийство российских журналистов в ЦАРЦАРВ мире
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