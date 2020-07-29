В ЦАР продолжат расследование убийства российских журналистов

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Убийцы трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике все еще не найдены, местные правоохранительные органы продолжают расследование, заявил РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.
"Это дело ведёт СКР. Мы не можем комментировать ход расследования. Могу лишь сообщить, что убийцы пока не найдены, расследование местными правоохранительными органами продолжается", - сообщил посол.
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство".
Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.