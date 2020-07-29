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Эксперты подсчитали стоимость "набора первоклассника" в России
Средний чек при покупке необходимых для школы канцелярских принадлежностей за год вырос на 55 процентов и составил 712 рублей, говорится в исследовании... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:43
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353
60
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социальный навигатор, россия, образование - общество, экономика

Эксперты подсчитали стоимость "набора первоклассника" в России

11:05 29.07.2020 (обновлено: 14:43 29.07.2020)
3724
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкШкольная ярмарка
Школьная ярмарка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Средний чек при покупке необходимых для школы канцелярских принадлежностей за год вырос на 55 процентов и составил 712 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
В набор вошли карандаши, ручки, альбомы и другие товары. Эксперты проанализировали продажи за период с 1 по 26 июля 2020-го и сравнили данные с прошлым годом.
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В целом число покупок за год выросло на десять процентов. А вот продажи отдельных категорий канцелярских товаров упали. Так, в этом году пеналы в среднем стоят на 60 процентов дороже, чем годом ранее, — 799 рублей, а покупают их реже. Спад составил 26 процентов. Продажи дневников снизились чуть меньше — на 21 процент.
Средний чек оказался на треть больше прошлогоднего, который составил 142 рубля.
Как отмечают эксперты "Платформы ОФД", подготовка к школе начинается за несколько месяцев до начала учебного года. В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей повлияли отложенный спрос, а также все более практичная, "запасливая" стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, которые, как правило, стоят дороже.
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