https://ria.ru/20200729/1575090424.html
Эксперты подсчитали стоимость "набора первоклассника" в России
Средний чек при покупке необходимых для школы канцелярских принадлежностей за год вырос на 55 процентов и составил 712 рублей, говорится в исследовании... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:05
2020-07-29T14:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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социальный навигатор, россия, образование - общество, экономика
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Средний чек при покупке необходимых для школы канцелярских принадлежностей за год вырос на 55 процентов и составил 712 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
В набор вошли карандаши, ручки, альбомы и другие товары. Эксперты проанализировали продажи за период с 1 по 26 июля 2020-го и сравнили данные с прошлым годом.
В целом число покупок за год выросло на десять процентов. А вот продажи отдельных категорий канцелярских товаров упали. Так, в этом году пеналы в среднем стоят на 60 процентов дороже, чем годом ранее, — 799 рублей, а покупают их реже. Спад составил 26 процентов. Продажи дневников снизились чуть меньше — на 21 процент.
Средний чек оказался на треть больше прошлогоднего, который составил 142 рубля.
Как отмечают эксперты "Платформы ОФД", подготовка к школе начинается за несколько месяцев до начала учебного года. В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей повлияли отложенный спрос, а также все более практичная, "запасливая" стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, которые, как правило, стоят дороже.