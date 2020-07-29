Эксперты подсчитали стоимость "набора первоклассника" в России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Средний чек при покупке необходимых для школы канцелярских принадлежностей за год вырос на 55 процентов и составил 712 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

В набор вошли карандаши, ручки, альбомы и другие товары. Эксперты проанализировали продажи за период с 1 по 26 июля 2020-го и сравнили данные с прошлым годом.

В целом число покупок за год выросло на десять процентов. А вот продажи отдельных категорий канцелярских товаров упали. Так, в этом году пеналы в среднем стоят на 60 процентов дороже, чем годом ранее, — 799 рублей, а покупают их реже. Спад составил 26 процентов. Продажи дневников снизились чуть меньше — на 21 процент.

Средний чек оказался на треть больше прошлогоднего, который составил 142 рубля.