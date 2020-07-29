https://ria.ru/20200729/1575090151.html
Эксперты рассказали, как туристы выбирают отдых в Турции и России
Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на числе туристов на курортах юга России, так как за границу едут те, кто изначально не собирался в Крым или... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:12
2020-07-29T11:12
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майя ломидзе
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155625/98/1556259836_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_8ebed7eddc150ae76e7ad60d20a9f7d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на числе туристов на курортах юга России, так как за границу едут те, кто изначально не собирался в Крым или Краснодарский край, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
"Из перечисленных направлений только Турция может относительно конкурировать с черноморским побережьем. Да и то, в предыдущие годы и в этом году число выбирающих черноморское побережье всегда было больше тех, кто отправлялся в Турцию", — сказала Ломидзе в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Мы не видим оттока туристов от наших курортов. Турцию выбрали те, кто до сих пор не приняли никакого решения и не планировали отдыхать на наших курортах", — прокомментировала ситуацию она.