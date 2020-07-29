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Эксперты рассказали, как туристы выбирают отдых в Турции и России
Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на числе туристов на курортах юга России, так как за границу едут те, кто изначально не собирался в Крым или... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:12
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Эксперты рассказали, как туристы выбирают отдых в Турции и России

11:12 29.07.2020
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© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на числе туристов на курортах юга России, так как за границу едут те, кто изначально не собирался в Крым или Краснодарский край, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
"Из перечисленных направлений только Турция может относительно конкурировать с черноморским побережьем. Да и то, в предыдущие годы и в этом году число выбирающих черноморское побережье всегда было больше тех, кто отправлялся в Турцию", — сказала Ломидзе в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Мы не видим оттока туристов от наших курортов. Турцию выбрали те, кто до сих пор не приняли никакого решения и не планировали отдыхать на наших курортах", — прокомментировала ситуацию она.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмМайя ЛомидзеАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТатьяна ГоликоваТурцияСтамбулКраснодарский край
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