Эксперты рассказали, как туристы выбирают отдых в Турции и России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Возобновление авиасообщения с Турцией не скажется на числе туристов на курортах юга России, так как за границу едут те, кто изначально не собирался в Крым или Краснодарский край, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

"Из перечисленных направлений только Турция может относительно конкурировать с черноморским побережьем. Да и то, в предыдущие годы и в этом году число выбирающих черноморское побережье всегда было больше тех, кто отправлялся в Турцию", — сказала Ломидзе в интервью радиостанции "Говорит Москва".