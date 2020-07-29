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У премьера Киргизии не выявили коронавирус после возвращения из Минска
Тест на COVID-19 премьера Киргизии Кубатбека Боронова по прилету из Белоруссии показал отрицательный результат, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кубатбек боронов
евразийский экономический союз
минск
киргизия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, кубатбек боронов, евразийский экономический союз, минск, киргизия, в мире

У премьера Киргизии не выявили коронавирус после возвращения из Минска

11:02 29.07.2020
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© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр АильчиевКубатбек Боронов
Кубатбек Боронов
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Кубатбек Боронов. Архивное фото
БИШКЕК, 29 июл - РИА Новости. Тест на COVID-19 премьера Киргизии Кубатбека Боронова по прилету из Белоруссии показал отрицательный результат, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе киргизского кабмина.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию COVID-19. С киргизским премьером белорусский лидер встречался 17 июля на полях межправсовета стран ЕАЭС в Минске.
"По прилету из Минска вся наша делегация сдала тесты на COVID-19, они вышли отрицательные", - заявил представитель пресс-службы правительства Киргизии.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 34512. Умерли 1347 человек. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов. Также на помощь киргизским медикам приехали около 70 российских врачей.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кубатбек БороновЕвразийский экономический союзМинскКиргизияВ мире
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