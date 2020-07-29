У премьера Киргизии не выявили коронавирус после возвращения из Минска

На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 34512. Умерли 1347 человек. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов. Также на помощь киргизским медикам приехали около 70 российских врачей.