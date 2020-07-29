Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтвержден 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за месяц составляет 0,28", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 54,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 23,8% – от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,7% – старше 80 лет. Также 4,3% среди заболевших - дети