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Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за месяц в Москве составляет 0,28, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

11:01 29.07.2020
8230
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за месяц в Москве составляет 0,28, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтвержден 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за месяц составляет 0,28", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 54,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 23,8% – от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,7% – старше 80 лет. Также 4,3% среди заболевших - дети
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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