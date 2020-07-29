В России за сутки выписали 8116 человек после COVID-19

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За сутки 8 116 человек в РФ выписаны после COVID-19, за все время - 620 333, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 116 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 620 333", - говорится в сообщении.