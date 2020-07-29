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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки выписали 8116 человек после COVID-19
За сутки 8 116 человек в РФ выписаны после COVID-19, за все время - 620 333, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России за сутки выписали 8116 человек после COVID-19

10:57 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За сутки 8 116 человек в РФ выписаны после COVID-19, за все время - 620 333, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 116 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 620 333", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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