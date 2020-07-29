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Названа дата поступления в оборот вакцины центра Гамалеи
Регистрация вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр Гамалеи, ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируется получить РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:07
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

Названа дата поступления в оборот вакцины центра Гамалеи

10:56 29.07.2020 (обновлено: 20:07 29.07.2020)
7197
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Регистрация вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр Гамалеи, ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируется получить 15-16 августа, сообщил источник РИА Новости.
"10-12 августа должны быть готовы документы о регистрации, после проверки в Росздравнадзоре 15-16 августа ожидается получение документа, который является разрешением на гражданский оборот", - рассказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что в данный момент вакцина передана в научный центр экспертизы, если все будет хорошо, Минздрав выдаст регистрационное удостоверение, после этого документы передадут в Росздравнадзор, где определят, что вакцина соответствует регистрационному удостоверению, после чего выдадут документ, который является разрешением на гражданский оборот - и вакцина станет доступна.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Ну куда? Куда торопимся? Это же преступление.
29 июля, 11:42
МНМихаил Николанко
1310409
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