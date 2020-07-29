Названа дата поступления в оборот вакцины центра Гамалеи

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Регистрация вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр Гамалеи, ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируется получить 15-16 августа, сообщил источник РИА Новости.
"10-12 августа должны быть готовы документы о регистрации, после проверки в Росздравнадзоре 15-16 августа ожидается получение документа, который является разрешением на гражданский оборот", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в данный момент вакцина передана в научный центр экспертизы, если все будет хорошо, Минздрав выдаст регистрационное удостоверение, после этого документы передадут в Росздравнадзор, где определят, что вакцина соответствует регистрационному удостоверению, после чего выдадут документ, который является разрешением на гражданский оборот - и вакцина станет доступна.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.