Названа дата поступления в оборот вакцины центра Гамалеи

Он пояснил, что в данный момент вакцина передана в научный центр экспертизы, если все будет хорошо, Минздрав выдаст регистрационное удостоверение, после этого документы передадут в Росздравнадзор, где определят, что вакцина соответствует регистрационному удостоверению, после чего выдадут документ, который является разрешением на гражданский оборот - и вакцина станет доступна.