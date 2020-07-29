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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве - 671, Свердловской области - 223, Ханты-Мансийском автономном округе - 173, сообщили... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:51
распространение нового коронавируса
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ханты-мансийский автономный округ
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом

10:51 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве - 671, Свердловской области - 223, Ханты-Мансийском автономном округе - 173, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 671, 2. Свердловская область - 223, 3. Ханты-Мансийский АО - 173", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Еврейской автономной области - четыре, Ненецком автономном округе и Севастополе - по три.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСевастопольОбщество
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