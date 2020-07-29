https://ria.ru/20200729/1575088492.html
В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 181
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины за минувшие сутки выросло на девять и достигло 181, сообщила в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:48
2020-07-29T19:18
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в государственной пограничной службе Украины
за минувшие сутки выросло на девять и достигло 181, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 29 июля по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксирован 181 положительный тест на COVID-19. Из общего числа военнослужащих и сотрудников… выздоровели 116, еще 63 человека продолжают лечиться - 23 стационарно и 40 амбулаторно. К сожалению, зафиксировано два летальных случая", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что только за минувшие сутки подтвердили девять новых случаев заражения среди пограничников. Под контролем медиков находятся более 190 пограничников, которые контактировали с больными.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 67 597 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1650 человек, выздоровели 37 394 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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