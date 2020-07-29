В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 181

Украинский пограничник на украинско-польской государственной границе в Краковце, Западная Украина. 16 марта 2020 года

© AP Photo / Mykola Tys Украинский пограничник на украинско-польской государственной границе в Краковце, Западная Украина. 16 марта 2020 года

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины за минувшие сутки выросло на девять и достигло 181, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 29 июля по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксирован 181 положительный тест на COVID-19. Из общего числа военнослужащих и сотрудников… выздоровели 116, еще 63 человека продолжают лечиться - 23 стационарно и 40 амбулаторно. К сожалению, зафиксировано два летальных случая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что только за минувшие сутки подтвердили девять новых случаев заражения среди пограничников. Под контролем медиков находятся более 190 пограничников, которые контактировали с больными.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 67 597 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1650 человек, выздоровели 37 394 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.