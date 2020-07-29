Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575088492.html
В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 181
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины за минувшие сутки выросло на девять и достигло 181, сообщила в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:18
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568808517_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_23a82ecc1916208c706aa354b89523a5.jpg
https://ria.ru/20200722/1574709913.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568808517_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_23a82ecc1916208c706aa354b89523a5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568808517_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_c1e4cb03b552fbcb6f7467bc3a5ced7e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568808517_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_fde90bddb615f54c87309ac1dc055f86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 181

10:48 29.07.2020 (обновлено: 19:18 29.07.2020)
94
© AP Photo / Mykola TysУкраинский пограничник на украинско-польской государственной границе в Краковце, Западная Украина. 16 марта 2020 года
Украинский пограничник на украинско-польской государственной границе в Краковце, Западная Украина. 16 марта 2020 года
© AP Photo / Mykola Tys
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины за минувшие сутки выросло на девять и достигло 181, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 29 июля по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксирован 181 положительный тест на COVID-19. Из общего числа военнослужащих и сотрудников… выздоровели 116, еще 63 человека продолжают лечиться - 23 стационарно и 40 амбулаторно. К сожалению, зафиксировано два летальных случая", - говорится в сообщении.
Контейнеры на международном грузовом терминале
22 июля, 12:49
Министр экономики Украины объяснил, почему страна "не сможет так выжить"
В пресс-службе добавили, что только за минувшие сутки подтвердили девять новых случаев заражения среди пограничников. Под контролем медиков находятся более 190 пограничников, которые контактировали с больными.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 67 597 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1650 человек, выздоровели 37 394 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
101000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаг КНДР
В КНДР рекомендовали сотрудникам дипмиссий соблюдать меры против COVID-19
Валерий Цепкало
Супруга Цепкало рассказала, почему экс-кандидат выехал именно в Россию
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом
Москва
В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Ефремова доставили в суд на рассмотрение дела о смертельном ДТП
Участники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
СМИ сообщили о нападениях на участников акции протеста в Тель-Авиве
Врач скорой медицинской помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани назвал перехват ВВС США иранского самолета "авиатерроризмом"
Сотрудник лаборатории
Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1710
Сотрудник пункта вакцинации делает мужчине прививку
Дума Югры призвала увеличить компенсацию из-за осложнений от вакцинации
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2
Глава OMV призвал ответить на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильске завершили перекачку топлива с ТЭЦ к месту переработки
Американские военные
Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
Лента новостейМолния