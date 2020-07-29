В КНДР рекомендовали сотрудникам дипмиссий соблюдать меры против COVID-19

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Власти КНДР рекомендовали сотрудникам дипломатических миссий в стране придерживаться антикоронавирусных мер "в связи с угрозой возникновения в городе Власти КНДР рекомендовали сотрудникам дипломатических миссий в стране придерживаться антикоронавирусных мер "в связи с угрозой возникновения в городе Кэсон смертельного и разрушительного бедствия" после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом в стране, сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране. Во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР усилила противоэпидемические меры и закрыла Кэсон на границе с Южной Кореей

По сообщению дипмиссии, 28 июля посольство получило ноту протокольного департамента МИД КНДР , в которой говорилось, что "в связи с угрозой возникновения в городе Кэсон смертельного и разрушительного бедствия, а также в соответствии с переходом от государственной чрезвычайной противоэпидемической системы к чрезвычайной системе высшей категории" Департамент повторно уведомил пхеньянский дипкорпус "о порядке действий, которому следует придерживаться сотрудникам дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в КНДР".

"Нам рекомендовано: не выезжать за пределы города Пхеньян и не совершать выезды по стране; не проводить мероприятия, предполагающие участие большого числа сотрудников, такие как приемы и дружеские встречи; воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и не совершать прогулки по городу в компании из более 4-5 лиц (городские достопримечательности и места отдыха, в том числе музеи, остаются закрытыми)", - говорится в сообщении посольства в Facebook

Также посольству рекомендовано при выезде в город носить маски внутри транспортного средства, сознательно исполнять требования предприятий обслуживания и медицинских органов, связанные с противоэпидемическими мерами, на неопределенный срок приостановить поездки на гору Рёнаксан.

Требуется также сообщать о возникновении подозрительных симптомов, таких как повышенная температура и кашель, в Пхеньянскую больницу "Дружба", не запрашивать разрешения на въезд сотрудников и ввоз товаров через государственную границу и уделять должное внимание личным мерам дезинфекции на территории дипломатических миссий и представительств международных организаций в соответствии с противоэпидемическими требованиями, сообщили в дипведомстве.

"Протокольный департамент выразил надежду на то, что "для обеспечения благополучия народа и безопасности государства сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций будут сознательно следовать упомянутому выше порядку действий в соответствии с введенным правительством КНДР статусом тревоги особого уровня", - сообщили в посольстве.